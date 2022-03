Afslører kæmpe drama: Dreyer ramt af bombetrussel

FC Midtjyllands nye forstærkning satte hensynet til familien øverst, da han valgte at suspendere sin aftale med Rubin Kazan i sidste uge

Nye dramatiske detaljer dukker op omkring Anders Dreyers exit fra Rusland i sidste uge.

Ekstra Bladet kan nemlig afsløre, at det var en bombetrussel mod Anders Dreyers fly, der var årsag til den massive forsinkelse på afgangen ud af Moskva.

AirSerbia er eneste større europæiske flyselskab, der opretholder en fast forbindelse til den russiske hovedstad efter invasionen af Ukraine.

Det har udløst en stribe af bombetrusler mod afgangene fra Beograd.

Første bombetrussel blev fremsendt på mail fredag 11. marts efter flyet, et Airbus A319, havde sat kurs mod Moskva.

Det tvang AirSerbia-flyet retur til Beograd, hvor passagererne måtte forlade flyet igen og politiet gennemgik flyet med bombehunde.

Alt det skete mens Anders Dreyer uvidende sad i Moskva-Sjeremetevo internationale lufthavn og så sin afgang blinke ’delayed’ i timevis.

Anders Dreyer vendte onsdag retur til FC Midtjylland på en aftale frem til 30. juni. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg rejste med Saed Haksabanovic fra holdet, så oplevelsen var egentlig fin nok.

- Vi havde jo taget den beslutning om at forlade Rusland efter snakke med sportsdirektør og cheftræner, så vi ventede bare på at vores fly kunne lande i Moskva, så vi kunne komme til Beograd, fortæller Anders Dreyer til Ekstra Bladet i forbindelse med sin første træning i FC Midtjylland

- Det måtte i vente længe på

- Ja, seks-syv timer, men så må vi jo bruge tiden på noget andet.

- Sætter det ikke tankerne i gang?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg har prøvet det værre, når jeg skulle på ferie. Det tænkte vi ikke over.

- Var I ikke informeret om, at det var en bombetrussel, der forsinkede afgangen fra Beograd?

- Nej, det vidste jeg ikke, siger Anders Dreyer, som har haft rigeligt andet at tænke på siden Rusland invaderede Ukraine.

- Der har været mange snakke med familien omkring mig og kæresten og også agenten, men det har ikke handlet så meget om fodbold.

- Der ikke blevet tænkt så meget fodbold, men mere på hvordan jeg selv har det, og hvad jeg selv synes. Det er det samtalerne har kredset om de seneste par uger, siger Anders Dreyer.

Bider sig i læben når snakken falder på Ruslands invasion af Ukraine. Foto: Claus Bonnerup

Han er tydeligvis bevidst om, at han efter planen skal retur til Rusland, og dermed skal tilbage til et land, hvor ordvalget omkring invasionen i Ukraine er under lup.

- Taler man om invasionen i din klub?

- Jeg har ingen kommentarer til, hvad de snakker om. Det styrer de.

- Hvordan reagerede de da du suspenderede din aftale.

- De accepterede det

- Hvordan havde du det, da du gik ind og afleverede den seddel?

- Jeg har haft rigtig mange gode snakke med sportsdirektør, spillerforening og cheftræner derovre samt agent og familie, så alle var lidt forberedt på, at det, der ville ske, var, at jeg tog hjem til Danmark

- Hvordan har din hverdag været derovre? Har du været utryg?

- Jeg har ingen kommentarer omkring Rusland, siger Anders Dreyer.

I vante omgivelser. Foto: Claus Bonnerup

AirSerbia valgte at skrue op for afgangene til Moskva, da alle andre flyselskaber aflyste deres forbindelser til den russiske hovedstad.

Siden fredag har selskabet været udsat for tre bombetrusler, der alle følger samme mønster. Når flyet har sat kurs mod Moskva, modtager AirSerbia en mail med advarsel om en bombe ombord.

Det tvinger AirSerbia til at kalde flyet retur til Beograd af sikkerhedshensyn.