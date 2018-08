Afsløring: FC Midtjylland henter dansk profil i Belgien

FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein fastslog tirsdag, at de danske mestre fortsat mangler en profil til offensiven. Ham må ulvene vente lidt på endnu.

Til gengæd er en stor profil på vej til den modsatte ende af banen.

Tipsbladet.dk erfarer, at FC Midtjylland er tæt at kunne præsentere Alexander Scholz som ny mand i ulveflokken.

Den 25-årige forsvarsspiller har siden januar tørnet ud for Club Brugge, men han har aldrig for alvor formået at bide sig fast i den belgiske storklub, og nu vender Scholz hjem til Danmark efter at have turneret rundt i flere af de største klubber i Belgien.

Ifølge tipsbladet.dks oplysninger er Alexander Scholz lige nu på vej til lægetjek i FC Midtjylland, og en aftale ventes offentliggjort i løbet af det kommende døgn.

Alexander Scholz har tre år tilbage af sin kontrakt med Club Brugge, så det bliver næppe nogen billig handel for FC Midtjylland, der dog er godt polstret efter succesfulde salg af blandt andre Dominick Drexler og Alexander Sørloth.

Alexander Scholz forlod Vejle Boldklub i 2012 og har siden spillet i Stjarnan, Lokeren og Standard Liege.

'Det bedste FIFA-spil nogensinde': Sådan har du aldrig set det før

Brøndbys nye stjerne: Drengen fra Vestegnen