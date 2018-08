Afsløring: FCM-profil tæt på stort skifte – åbner det døren for Tibbling?

Mikkel Duelund står foran et skifte til Dynamo Kiev – koster i niveauet 25-30 mio. kr.

Han har vundet det danske mesterskab med FC Midtjylland to gange – både i 2015 og igen i år.

Men nu er 21-årige Mikkel Duelund tæt på et exit fra FC Midtjylland.

Ifølge ukrainske kilder står U21-landsholdsprofilen foran et meget opsigtsvækkende skifte til den ukrainske storklub Dynamo Kiev. Der er tale om et skifte, der kan falde på plads meget snart.

Ekstra Bladets oplysninger peger i retning mod, at der er lagt op til et salg i niveauet 25-30 millioner kroner for den 21-årige offensive spiller, der har haft det lidt svært i denne sæson på FC Midtjyllands mesterhold.

Han var faktisk i startformationen i søndags mod Randers, men blev pludselig fjernet fra holdet kort før kampstart.

Mikkel Duelund var ellers en stor profil på mesterholdet i sidste sæson, hvor han spillede 28 kampe og scorede otte mål og leverede syv assist i Superligaen. Den teknisk velfunderede offensivspiller har også vist også meget lovende takter på U21-landsholdet, hvor han har udviklet sig til en markant profil på Niels Frederiksens mandskab.

Det er lidt af et opsigtsvækkende skifte for en dansk spiller at skifte til de ukrainske rekordmestre, der hvert sæson slås med Shakhtar Donetsk om at vinde mesterskabet. Aktuelt er Dynamo Kiev placeret som nummer 23 på den europæiske rangliste.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mikkel Duelund eller hans agent, Mikkel Beck.

Åbner det døren for Tibbling?

Et aktuelt skifte af Mikkel Duelund væk fra FC Midtjylland, kan måske åbne døren for Brøndbys Simon Tibbling hos de danske mestre.

Ekstra Bladet afslørede mandag, at FC Midtjylland allerede har budt 7,5 mio. kr. for Brøndbys midtbanespiller. Et bud Brøndby har afslået.

Det forventes, at FC Midtjylland frem mod transfervinduet smækker i vil være parate til at hæve buddet til et væsentligt højere og mere realistisk niveau.

Hvis Brøndby skal sælge Simon Tibbling, skal buddet formentlig lande i niveauet 35 mio. kr.

