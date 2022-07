Afviser Kent Nielsen: Det skal ny FCM-chef kunne

Det bliver ikke Kent Nielsen, der skal være ny cheftræner i FC Midtjylland.

Det slog sportschef Svend Graversen fast torsdag eftermiddag, da det var kommet frem, at Bo Henriksen er fortid på Herning/Ikast-egnen.

Den bombastiske melding kom i kølvandet på et spørgsmål om, hvad en ny FCM-cheftræner skal kunne, når nu ikke Bo Henriksen indeholdt det rette.

- Han skal komme ind med power, energi og være skarp på dødbolde. Sådan som FCM's klassiske DNA har været, og det som vi håbede at hente, da vi ansatte Bo Henriksen, lød det fra Svend Graversen.

Svend Graversen afviser, det bliver en type som Kent Nielsen, som FCM kommer til at gå efter. Foto: Ernst van Norde

- Så I kommer ikke til at hente en mand, der skal ændre jeres spillestil drastisk?

- Nej, ikke hvis du tænker klassisk FC Midtjylland. Vi har jo truffet beslutningen med Bo, fordi der skal ske noget andet, men vi holder fast i det udtryk, som vi gerne vil have i FCM.

- Så det bliver ikke Kent Nielsen, der skal være cheftræner i FCM?

- Normalt kommenterer jeg ikke på navne, men nej, det bliver det næppe, hvis det skal være med samme stil som i Silkeborg.

- Vi har sat gang i en proces, og der kan gå en uge eller tre måneder, før vi er klar med en ny cheftræner. Det er ikke der, vi har været, fordi vi har haft troen på, at Bo kunne vende tallene til vores fordel, sagde Svend Graversen.

Det er hverken mandskabsbehandling eller resultater, der har kostet Bo Henriksen jobbet i FC Midtjylland. Foto: Ernst van Norde

På torsdagens pressemøde slog administrerende direktør Claus Steinlein fast, at det hverken er på grund af resultater eller den meget virak med f.eks. Pione Sisto, Jonas Lössl eller Sory Kaba, der har udløst katapultsædet under Bo Henriksen.

- Vi har ikke udviklet os eksplosivt nok rent spillemæssigt i 2022. Vi har fået gode resultater under Bo, men vi har ikke rykket os nok på banen. Ikke som vi havde håber i hvert fald.

- Derfor skal Bo hellere ikke føre FCM næste skridt mod top-50 i Europa. Jeg vil ikke sige, det var en fejl at ansætte Bo, men nu her så var det jo åbenlyst ikke et optimalt match, sagde Claus Steinlein, inden han fik næste spørgsmål i rækken.

- Har Bo Henriksen været god nok til at håndtere en til tider svær spillertrup med folk som Sory Kaba, Pione Sisto og Jonas Lössl?

- FC Midtjylland har nået en størrelse, hvor der VIL være utilfredse spillere i en trup. Bo har været fin til at håndtere det. Her kigger jeg mere på mig selv og Svend (Graversen, red.), for vi er et team i FCM.

- Vi vil fortsat være en familieklub, men du undgår ikke træffe hårde beslutninger i en så stor klub som FC Midtjylland. Det har Bo været dygtig til, og der har intet været at udsætte på mandskabsbehandlingen.

FC Midtjylland spiller fredag aften i Odense.

