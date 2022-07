Agent afviser FCM-forklaring: Sisto gør intet forkert

Få dage før premieren i Superligaen har Pione Sisto mistet sin plads i førsteholdstruppen i FC Midtjylland.

Forklaringen fra FCM lød onsdag fra sportschef Svend Graversen, at den højt profilerede spiller har ageret på en måde, der ikke er forenelig med klubbens værdisæt.

Fodboldspillerens agent og bror, Angelo Sisto, mener dog ikke, at Pione Sisto har handlet forkert.

- Nej, det synes jeg faktisk ikke.

- Jeg synes, at han har været bundærlig om sine ambitioner over for klubben. Han har også vist respekt for klubben, siger Angelo Sisto ifølge bold.dk til Herning Folkeblad.

Foto: Lars Poulsen

Læs også: Tre bomber tikker i FC Midtjylland

Onsdag sagde agenten til B.T., at det var vigtigt for Pione Sisto med mere spilletid, efter at han i sidste sæson ofte var udeladt fra cheftræner Bo Henriksens startopstilling.

- Der er ingen tillid mellem Pione og klubben i forhold til, hvilke planer der er fremtidsmæssigt.

- Pione har stort fokus og ambitioner om at komme tilbage på landsholdet. Og det er vigtigt for ham, at han får spilletid, sagde Angelo Sisto onsdag til B.T.

Det fik senere på onsdagen Svend Graversen til at forklare, hvad der foregår omkring Sisto.

- Vi har et værdisæt og en kultur i FC Midtjylland. Det har vi haft nogle snakke med Pione om. Der må vi bare erkende, at det ikke er foreneligt med den måde, Pione agerer på, sagde Graversen til B.T.

FCM indleder den nye sæson i Superligaen fredag på hjemmebane mod Randers FC.