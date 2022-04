Alt er vendt på hovedet

Bo Henriksen erkender, at ansvaret for FC Midtjyllands deroute de seneste ti runder er hans. Efter 14. spillerunde førte FCM med seks point til FCK - nu er løverne foran med ni point

Bo Henriksen erkender det slet ikke er godt nok, som FC Midtjylland totalt er faldet sammen de seneste ti spillerunder.

Efter 14 runder førte FCM med seks point til FCK. Nu – ti kampe senere – er Bo Henriksens tropper ni point fra guldet.

- Pilen peger selvfølgelig også på træneren. Det er altid trænerens ansvar. Sådan er det. Det pres og ansvar tager jeg på mig.

- Har vi sat 15 point over styr de seneste ti runder, så er det ikke godt nok.

- Det er et privilegie at være i en storklub, hvor man skal vinde trofæer. Og lur mig om vi ikke vinder ét, siger Bo Henriksen med henvisning til, at det i givet fald skal komme i pokalturneringen, hvor midtjyderne møder Vejle i semifinalen.

Bo Henriksen erkender, at pilen peger på ham efter de seneste ti runders nedtur, hvor FCK har overhalet dem og nu fører med ni point. Foto: Lars Poulsen.

FCM ligner langtfra et mesterhold med en forårsform med tre sejre, én uafgjort og tre nederlag.

Det har været slingrekurs og mangel på stabilitet.

- På mange måder var vores efterår fint. Vi kom langt i Europa og er i pokalsemifinalen, men vi mistede lidt momentum til sidst og har ikke genfundet det her i foråret, erkender han.

- Overordnet er vi ikke tilfredse med de sidste spillerunder, men det er den virkelighed vi lige nu lever med.

En sammenbidt Bo Henriksen må erkende, at det ser nærmest håbløst ud nu i forhold til FCMs gulddrømme. - FCK er kæmpe, kæmpe favoritter. Foto: Lars Poulsen.

- Man skal være stor optimist for at tro på mesterskabet. FCK er kæmpe, kæmpe favoritter, men vi lægger os ikke ned.

- Vi skal tro, vi kan vinde over dem i Herning, og så hente seks point i de sidste syv kampe. Skal der et mirakel til, ja måske, men miraklernes tid er ikke forbi, siger Bo Henriksen.

FCM-træneren vil ikke svare på, om en pokaltitel redder sæsonen. Men mellem linjerne antyder han, at det vil være godkendt at vinde sølv og samtidig ende med en pokaltitel.