Anders Dreyer skifter til FC Midtjylland

Anders Dreyer skifter tilbage til FC Midtjylland for resten af sæsonen.

Det skriver klubben onsdag på sin hjemmeside.

Den vævre offensivspiller suspenderede i sidste uge sin kontrakt med Rubin Kazan, hvilket betød, at han frit kunne forhandle med klubber uden for Rusland omkring en midlertidig kontrakt, der strækker sig resten af sæsonen.

– Jeg er super glad for, at det er blevet en mulighed at komme tilbage til Midtjylland. Jeg kender klubben, og det er et godt sted at være i den her periode. På den måde er jeg forhåbentligt i en mindst lige så skarp udgave af mig selv, når jeg skal tilbage til Rubin Kazan 1. juli, siger Anders Dreyer.

Den 23-årige dansker har nu på kort sigt fremtiden på plads, og han skal på ny tørne ud for ulvene på heden.

'Betyder meget for os'

– Siden FIFA åbnede for muligheden, var vi selvfølgelig interesseret i at lave en aftale med Anders. Nu er det lykkes, og selvom det skyldes tragiske omstændigheder, betyder det meget for os, at vi kan hjælpe en af vores tidligere spillere i denne periode, siger sportschef Svend Graversen.

Dreyer skiftede til Rubin Kazan fra netop FC Midtjylland i sommer og har siden skiftet været Kazan-klubbens bedste offensivspiller - og har i denne sæson banket otte kasser ind i 14 kampe.

Anders Dreyer har leveret på et højt niveau i denne sæson for Rubin Kazan. Foto: Aleksandr Kulebyakin/Sopa Image/Ritzau Scanpix

Anders Dreyer nåede at spille 70 kampe for FC Midtjylland i første omgang, hvor han scorede 19 mål og lavede 22 assists.

De flotte præstationer for FC Midtjylland fik udlandet til at spærre øjnene op for Dreyer, der endte med at blive solgt for 52,5 millioner kroner.

