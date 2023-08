Anders Holch Povlsen køber FC Midtjylland

FC Midtjylland er igen på danske hænder.

Den danske rigmand og Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen har købt aktiemajoriteten i FC Midtjylland fra englænderen Matthew Benham.

Det blev klart på et pressemøde, som FC Midtjylland tirsdag havde indkaldt til med begrundelsen: Spændende nyheder om klubbens fremtid.

Og det er markante nyheder fra Herning, der blev lagt frem.

Men det er ingen overraskelse, at Anders Holch Povlsen nu sidder på den bestemmende aktiepost i FC Midtjylland. Længe har rygterne svirret om et ejerskifte har været under opsejling.

I 2021 købte han sig ind i klubben via sit firma Heartland, hvor han betalte 125 millioner kroner for en ejerandel på 25 procent af aktierne.

Administrerende direktør i FC Midtjylland - Claus Steinlein - er stolt over, at Heartland med Anders Holch Povlsen i spidsen overtager aktiemajoriteten i Superliga-klubben.

- Med HEARTLAND som ny ejer, er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at løfte FC Midtjylland til næste niveau og styrke det sportslige, men også det kommercielle og sociale fundament. Jeg er stolt over, at HEARTLAND ser potentialet i FC Midtjylland, siger han således i en pressemeddelelse.

Bestseller-milliardærens utrolige liv: Godser, Formel 1, succes og sorg

Anders Holch Povlsen købte 25 procent af aktierne i FC Midtjylland i 2021. Nu sidder han på aktiemajoriteten i klubben. Foto: Ernst van Norde

- Om sin investering for to år siden, sagde Anders Holch Povlsen:

- Vi tror meget på drømmen, drivkraften og de menneskelige værdier, som også afspejler sig i vores tilgang til investeringer, lød det fra rigmanden.

Anders Holch Povlsen menes at være god for et beløb i niveauet 50 milliarder kroner. Læs mere om hans utrolige liv her.

Anders Holch Povlsen er glad for at have udvidet sit engagement i fodboldklubben.

- Vi engagerede os i FC Midtjylland, fordi vi blev grebet af den optimisme og de ambitioner og værdier, som helt tydeligt bærer klubben. I vores samarbejde med de mange professionelle mennesker og ildsjæle, der på forskellig vis driver klubben frem, er vi blevet bekræftet heri. Lysten til, og iveren for, at samle mennesker og gennem ydmyghed, hårdt arbejde og en lokal forankring bidrage til at skabe resultater, er anerkendelsesværdig. Derfor er vi meget glade for at kunne udvide vores engagement nu, hvor muligheden bød sig.

Bestseller-ejeren er Danmarks rigeste, ifølge Forbes' liste fra april. Aktuelt er han placeret som nummer 312 på Forbes’ milliardærliste over verdens rigeste for 2023.

Faktisk er der tale om et fald på 177 pladser for Holch Povlsen på listen. Sidste år var han placeret som nummer 135, men vurderingen fra Forbers er, at han formue er skrumpet med hele 42 milliarder kroner og derfor er han dumpet ned ad listen.

Nu er Matthew Benham således fortid i FC Midtjylland. Han trådte til på et kritisk tidspunkt, da han købte mere end 60 procent af aktierne i 2014 for et beløb i niveauet 58 mio. kr.

Anders Holch Povlsen menes at have en formue i niveauet 50 milliarder kroner. Nu ejer han også FC Midtjylland. Foto: Jens Nørgaard/Ritzau Scanpix

Siden har han investeret en del millioner i klubben, så investeringen har ramt et pænt stykke over de 100 mio. kr., i løbet af den niårige periode, han har stået som klubejer.

Og englænderen ser tilbage på tiden i Herning med et smil på læben.

- Da jeg investerede i FC Midtjylland i 2014, var det fordi, jeg troede på, at der var et uforløst potentiale, og at jeg kunne være med til at flytte klubben til det næste niveau. Det har været en sjov og spændende rejse med mange højdepunkter og mindeværdige øjeblikke samt udvikling og salg af store talenter, lyder det fra Matthew Benham i pressemeddelelsen.

FC Midtjylland sloges med store underskud, da Benham kom ind og de efterfølgende år. Men siden blev skuden rettet op og nu er fodboldklubben blevet en rigtig god forretning med plus på bundlinjen krydret med store spillersalg.

Matthew Benham var med til at bringe FC Midtjylland til tops i dansk fodbold. Klubben nåede således at vinde tre mesterskaber – 2015, 2018 og 2020 - med ham som klubejer.

Nu kan Matthew Benham forkusere sine kræfter på Brentford, der er blevet en usædvanlig succeshistorie på den engelske fodboldscene, fordi klubben stik mod alle odds nu i to år har formået at overleve i Premier League på trods af et af ligaens mindste spillerbudgetter.

Matthew Benham købte aktiemajoriteten i FC Midtjylland i 2014. Nu har han solgt, så kan han fokusere på Brentford, som han har ejet siden 2012. Foto: Ernst van Norde

Han købte sig ind i klubben i 2007, fik aktiemajoriteten i 2012 og har været med på en ufattelig rejse, der har bragt klubben med Thomas Frank i spidsen helt frem blandt de bedste på den store fodboldscene.

Nu har kun tre klubber i Superligaen udenlandsk ejerskab. Det er Vejle, Brøndby og FC Nordsjælland.

Læs meget mere om Anders Holch Povlsen her - Succes, sport og stor sorg.

