Avis: FC Midtjylland henter Superliga-nedrykker

En tidligere AaB-profil er på vej til FC Midtjylland.

Norske Iver Fossum havde kontraktudløb i AaB ved udgangen af juni måned, og han er nu ved at have styr på fremtiden.

Avisen Nordjyske kan fortælle, at Iver Fossum står foran et skifte til FC Midtjylland, da de to parter er blevet enige om en kontrakt.

Det har i noget tid været planen, at Iver Fossum ville forlade AaB efter den forgangne sæson, hvilket nordmanden også fortalte til bold.dk tidligere på året.

Han har også fortalt, at han ikke er klar til at vende hjem til Norge, og alt peger nu på, at han bliver i Danmark.

- Først og fremmest har jeg lyst til at prøve noget nyt. Det bliver vældigt spændende at se, hvad der dukker op af muligheder. Jeg kigger hovedsageligt mod udlandet, norske klubber er ikke en del af planen nu, fortalte Fossum til Discovery Norge i juni.

Iver Fossum kom til AaB i sommeren 2019, da han blev hentet i tyske Hannover 96. Han har sidenhen nået at spille 137 kampe for den nordjyske klub, hvori han har scoret 31 kasser.