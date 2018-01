Avis: FCM laver konge-salg af stortalent

FC Midtjylland har solgt mange store talenter i klubbens levetid. Nu er ulvene angiveligt tæt på at sælge endnu et.

Allerede i sidste uge kom det frem, at Bundesliga-klubben Borussia Mönchengladbach viste interesse for 18-årige Andreas Poulsen, og nu skriver Kicker, at aftalen mere eller mindre er på plads.

Andreas Poulsen får en fire-årig aftale med Borussia Mönchengladbach, hvor han er udset som afløser for den tidligere FC København-spiller Oscar Wendt på sigt.

FC Midtjylland får ifølge Kicker en transfersum på to millioner euro - 15 millioner kroner - og det må siges at være ganske pænt for en spiller, der blot har optrådt i fire Superliga-kampe.

Avisen har dog været alt for hurtig på aftrækkeren, lyder det nu fra FC Midtjylland. Superligaens tophold afviser, at man er tæt på at sælge Andreas Poulsen til Borussia Mönchengladbach.

- Vi er bekendte med, at der er interesse fra Borussia Mönchengladbach, og vi er altid glade for, når der er klubber, der viser interesse for vores spillere, men jeg kan fuldstændig afvise, at vi er i nærheden af et salg. Så når den tyske avis skriver det, er det ikke korrekt, siger FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, til tipsbladet.dk.

Andreas Poulsen har kontrakt med FC Midtjylland frem til udgangen af 2019.

