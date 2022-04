Bænket: - De er voldsomt utilfredse

Gustav Isaksen, Edward Chilufya, Max Meyer, Vagner Love og Pione Sisto måtte alle tage plads ved siden af cheftræner Bo Henriksen på bænken, da FCM mandag aften vendte et truende nederlag mod Silkeborg til sejr.

Se højdepunkter fra kampen her:

De to førstnævnte kom ind og ændrede kampen, de to næste fik ganske få minutter, mens Pione Sisto aldrig kom i spil som eneste mand sammen med reservekeeperen …

- Selvfølgelig mugger de, der ikke spiller. De er voldsomt utilfredse. Men de skal være utilfredse. Hvis de synes, det var sjovt at sidde på bænken, så ville jeg være bekymret, lød det fra Bo Henriksen, der uddybede.

Bo Henriksen kunne juble over sine indskiftninger, der holdt FCM inde i guldkampen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Jeg har selv siddet utrolig meget på bænken, da jeg var spiller… Jeg ved, det ikke er sjovt. Men jeg ved også, man skal kunne håndtere det. Vi har mange spillere til de samme pladser, og jeg kan ikke gøre alle tilfredse.

- Jeg er meget stolt af den måde, mine spillere reagerer på det. Isaksens indhop siger alt. Han var en åbenbaring, og han skulle ind og vise mig og alle andre, at han er utilfreds, lød det fra cheftræneren, der fik rettet op på fejltagelsen med at starte med Brumado og Marrony.

- Det er dine ord. Men jeg ville være dummere end bølgepap, hvis ikke jeg kan se, at Chilufya og Isaksen presser sig på til kampen i Parken.

Gustav Isaksen forstod, hvad han blev sendt på banen for at gøre, og han sikrede sammen med Edward Chilufya sejren for FCM. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Netop kampen mod FCK om en uge bliver definerende for midtjydernes forår.

- Det siger sig selv. Vi indledte jagten på FCK med denne sejr, så nu kan vi glæde os helt vildt til et brag i Parken. Nu kan vi bringe os helt tæt på, og vi fik et kæmpe boost med sejren mod Silkeborg, fordi alle kunne se, vi har mange våben at spille ud.

Gustav Isaksen blev netop toneangivende og i stedet for at surmule på bænken, kom kantkometen ind og ændrede kampen fuldstændig efter en skidt FCM-halvleg.

- Vi er rigtig mange dygtige spillere i offensiven, så det nytter ikke at bære nag over at starte ude. Jeg sad og kedede mig lidt i første halvleg, men jeg vidste, hvad jeg skulle ind og bidrage med for at ændre billedet. Jeg er glad for, at jeg fik vist, der er plads til både Dreyer og mig, lød det fra Isaksen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pione Sistos karriere kører ikke på skinner i Herning. Læs mere om den dramatiske dag, da FCK måtte strække gevær og lade Sisto drage til FC Midtjylland.