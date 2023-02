Bag kulissen: Sådan hentede FCM supertalent

I Portugal er man forbløffet over, at FCM henter Franculino, men flere faktorer gjorde, at angrebstalentet netop valgte midtjyderne

Det er ikke hverdagskost, at Superliga-klubber henter unge stortalenter fra Europas mest succesfulde klubber.

Derfor løftede det en del øjenbryn, da FC Midtjylland torsdag præsenterede den 18-årige angriber Franculino, der har haglet mål ind for Benficas U23-mandskab.

Særligt i Portugal er man forbløffede over handlen.

- Jeg er meget overrasket over skiftet, for jeg har det klare indtryk, at Franculino er et stort talent, og at Benfica gerne ville have beholdt ham og bygget videre på det store potentiale, han har, siger Ricardo Granada, der er sportsjournalist på den portugisiske avis Record.

Uenig med bestyrelsen

Franculino, der har noteret sig for 16 kampe og 13 mål for Benficas U23-hold, har kæmpet med en del skader denne sæson, men har altså været på pletten, når han har været på banen.

Annonce:

Men netop skaderne er én af grundene til, at angriberen fra Guinea-Bissau ikke kunne blive enig med Benfica om en ny kontrakt.

- Der kom et knæk i tilliden, fordi han ikke spillede i en periode, og da kontrakten skulle forhandles, mente spilleren ikke, at bestyrelsen stolede nok på ham. Derfor har Franculino afvist flere kontrakttilbud fra Benficas bestyrelse, som det ikke er forkert at sige, at han ragede uklar med, forklarer Ricardo Granada.

I FC Midtjylland er det netop sådan en transfer, der giver julelys i øjnene hos købmændene på Heden.

Ousmane Diomandés succeshistorie har spredt sig som ringe i vandet og banet vejen for Franculino. Foto: FC Midtjylland

Ousmane Diomandé er blevet solgt til Sporting for en pris, der kan løbe op i 90 mio. kr. Vel at mærke uden at Diomandé nogensinde satte sine støvler på MCH Arena til en førsteholdskamp.

Han var i stedet lejet ud til FCM's samarbejdsklub Mafra, der spiller i den næstbedste portugisiske række og geografisk ligger cirka en halv time fra Lissabon.

Annonce:

Som ringe i vandet

Sådan en historie spreder sig som ringe i vandet, og det vil give mening for alle parter, hvis Franculino sendes på græs i Mafra fra sommer, hvor han dermed vil få værdifuld seniorerfaring på højt niveau.

Også fordi Franculino næppe kommer til at få mange minutter i Benfica dette forår ...

I FC Midtjylland kalder man handlen et scoop, og Ekstra Bladets portugisiske kilder fortæller også, at der var langt større klubber i spil til Franculinos underskrift.

Det var midtjydernes tilstedeværelse i Portugal via vicesportschef Ove Pedersen og en klar udviklingsplan for angriberen, der gjorde udfaldet.

Franculino fortsætter i Benfica indtil sommer, hvorefter han slutter sig til FC Midtjylland på en aftale, der løber frem til sommeren 2028.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets nye Superliga-podcast om alt det, der foregår udenfor kridtstregerne. Du kan høre den herunder eller i din podcast-app