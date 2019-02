Ballade efter Superliga-kamp: Fire anholdt

FC Midtjylland vandt søndag 2-1 på udebane over AGF i Superligaen, men ulvene måtte slutte kampen med ni mand, efter at både Paul Onuachu og Marc Dal Hende blev udvist i løbet af de 90 minutter.

Også på tribunen var der nogle, der ikke kunne overholde reglerne.

Østjyllands Politi oplyser i døgnrapporten, at en mindre gruppe FC Midtjylland-tilhængere skabte en del uro undervejs i kampen og efter slutfløjtet i Aarhus. Flere af de medrejsende FCM-tilhængere tog under kampen maskering på og affyrede fyrværkeri på stadion, og disse blev efter opgøret hevet til side og sigtet for at bryde maskerings- og fyrværkeriloven.

Det var ikke alle, der tog pænt imod den besked, og af døgnrapporten fremgår det, af flere personer blev aggressive over for politet. Til sidst måtte politiet ty til anholdelse af fire personer, og der blev desuden uddelt sigtelser for blandt andet besiddelse af narko.

Det er anden udekamp i træk, at en mindre gruppe af FCM-tilhængere tiltrækker sig negativ opmærksomhed. Mod Hobro IK i forårspremieren blev den ene af kampens to linjedommere ramt af en dåse snus, som blev kastet fra FCM's fanafsnit.

I den forbindelse fastslog Jacob Jørgensen, der er kommerciel direktør i FC Midtjylland, at han ikke oplever, der er problemer med klubbens fans.

- Der er ingen tvivl om, at det er fuldstændigt tåbeligt gjort, men det betyder ikke, at vi har et generelt problem med vores fans. Vi har et rigtigt godt samarbejde med langt de fleste af vores fans, og det vil være for voldsomt at dømme alle på grund af, hvad én person har gjort, sagde Jacob Jørgensen til Herning Folkeblad.

