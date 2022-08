Bekræfter helt ny plan: Det starter på fredag

FC Midtjyllands trængsler fortsatte, da vicemestrene i weekenden tabte 0-2 hjemme mod AGF. Trods nederlaget løb de resultatmæssige problemer kun med en lille del af opmærksomheden bagefter.

Det nyanlagte græstæppe på MCH Arena efter udlånet til VM i ridesport var en katastrofe og fik hård kritik. Det sad ganske enkelt ikke ordentligt fast.

Både FCM og AGF samt eksperter kritiserede plænen, og sammen med Herning Kommune har FCM nu fremrykket et planlagt arbejde med at anlægge en ny hybridbane.

- Vi har rettet græstæppet op og jævnet det, så banen nu er klar til at blive syet. Maskinerne påbegynder arbejdet fredag, siger Anders Nielsen, stabsleder hos Herning Kommune, til FC Midtjyllands hjemmeside.

Græsset på MCH Arena har set bedre ud, end tilfældet var lørdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Flere aktører skal have tak for, at fremskyndelsen af den nye hybridbane kan lade sig gøre. Vores samarbejdspartner i projektet har været forstående og effektive i jagten på at finde en maskine og medarbejdere til anlæggelse af hybridbanen.

Faktisk skulle Helsingør først have haft besøg af maskinen, som skal bruges, men den nordsjællandske klub har sagt god for, at FCM kan rykke foran i køen.

Det betyder, at den nye hybridbane efter planen vil være klar, når FCM næste gang spiller hjemmekamp. Grundet en kommende landsholdstermin er det først 4. oktober, når AaB kommer på besøg.

Nordjyderne kan se frem til at betræde den nye hybridbane, som vil være blevet syet godt og grundigt.

- I praksis sys der 20 centimeter lange plastikstrips ned i banen, som skal være med til at fastholde tørvene. Det sker for hver anden centimeter, hvilket svarer til i alt 72 millioner strips, skriver FCM om arbejdet.

