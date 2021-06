Bekræftet: Milliardær køber sig til 25 procent

FC Midtjylland afholder pressemøde, hvor de netop har offentliggjort, at virksomheden Heartland med Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen i spidsen overtager 25 procent af klubben for 125 millioner kroner

Som Ekstra Bladet allerede torsdag kunne fortælle, blev rigmanden Anders Holch Povlsen fredag eftermiddag klokken 13 præsenteret som ny storaktionær i FC Midtjylland.

Holch Povlsen køber sig ind i ejerkredsen gennem sit firma Heartland med en kapitalindsprøjtning på et trecifret millionbeløb, hvilket giver ham en ejerandel på 25 procent.

- Vi er glade og stolte over, at en så ambitiøs investor som HEARTLAND ser potentialet i FC Midtjylland. Vi er ikke i tvivl om, at den nye sammensætning af ejerkredsen samlet vil bidrage væsentligt til at løfte FC Midtjylland til næste niveau, siger bestyrelsesformand Rasmus Ankersen på pressemødet, hvor Anders Holch Povlsen ikke er til stede.

Han bliver dermed den næststørste aktionær efter ejeren Matthew Benham, som fortsætter med at sidde på aktiemajoriteten.

Anders Holch Povlsen, hvis milliardselskabs hovedkvarter blot ligger en spytklat fra hans nye midtjyske investering, køber sig ind i klubben som led i en kapitaludvidelse, der skal skabe fundamentet for klubbens Vision 2025-plan.

Målet er blandt andet at klubben skal være blandt de 50 bedste klubber i Europa, at man i gennemsnit skal have 10.000 tilskuere til hjemmekampe, og at den kommercielle omsætning næsten fordobles til 100 millioner kroner om året.

Pengene fra Holch Povlsen skal blandt andet bruges til at opføre et nyt træningsanlæg til både superligatruppen og unge akademispillere, ligesom hovedtribunen på FCM's hjemmebane, MCH Arena i Herning, skal udvides.

– Vi tror meget på drømmen, drivkraften og de menneskelige værdier, som også afspejler sig i vores tilgang til investeringer, siger Anders Holch Povlsen til FCM's hjemmeside.

- Derfor er vi glade for at kunne være med til at skabe nogle nye gode rammer for mange af de unge mennesker, der med talent og vedholdenhed kan gå hen og blive rollemodeller - også for områdets børn og unge.

Det er ikke første gang, at han flytter en del af sin formue ind på sportsterræn. Senest har han investeret i den tidligere Formel 1-kører Kevin Magnussens karriere.

