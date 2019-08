Bekymring i FCM? Det falske tophold

FC Midtjyllands cheftræner Kenneth Andersen har ved indflyvningen til Hobro i runde seks meget mere at tænke over end torsdagens skuffende exit fra Europa League i Glasgow.

Selv om ulvene har indledt Superliga-sæsonen suverænt med maksimale 15 point for fem kampe, så har spillet savnet ideer.

Tre sene sejrsmål har imidlertid drysset stjernestøv over sæsonstarten og forskønnet helhedsindtrykket.

Jakob Poulsens exit og parkeringen af Paul Onuachu og Marc Dal Hende på læsserampen til udlandseventyret har påvirket stort.

Siden rigmanden Matthew Benham købte klubben i 2014, har brugen af data været i centrum i klubben, og det er ofte blevet fremhævet, at ulvene går meget metodisk til værks for at gøre et godt resultat sandsynligt.

For FC Midtjylland vil det i den interne evaluering ofte betyde mere at have skabt chancer i de rigtige områder end resultatet selv.

Ulvene er muligvis tophold, men positionen snyder. FC Midtjylland er et falsk tophold.

De fem urovækkende tendenser, som trækkes frem her, må fremkalde panderynker på den jyske hede.

Har glemt Benham-formlen

FC Midtjylland har de seneste sæsoner toppet xG-listen – expected goals.

Det har været et klart formuleret ønske fra klubejer Matthew Benham, der har en skarp matematisk hjerne, at klubben skal gå målrettet efter at skabe chancer og afslutninger i områder, hvor sandsynligheden for at score er størst.

FC Midtjylland er startet sæsonen sløjt på den konto. Selv om ulvene har jagtet scoringer og har sikret sene sejre i tre af sæsonens kampe, har chancerne været få. Tre straffespark har hjulpet godt, men når de filtreres fra, ligger FC Midtjylland (1,29 pr. kamp) middelmådigt i Superliga-sammenhæng - tallet er faktisk nøjagtig det samme som AGF… og de ligger altså i bunden af Superligaen uden sejre.

Defensiven er sminket

Jesper Hansen lukker effektivt af og har blot lukket den ene træffer ind, som Isaac Atanga stod for. Betryggende for Superliga-drømmen – og misvisende.

FCM-keeperen får ikke den samme støtte denne sæson, som han har fået tidligere.

12 gange har FC Midtjylland-keeperen været kaldet i aktion på afslutninger i feltet, hvilket matcher Sebastian Mielitz i SønderjyskE og AGF’s skiftende keepere.

Vurderet på de chancer, som modstanderne er kommet frem til, bekræftes billedet med et xG på 5,39, når straffespark filtreres fra. Det betyder, at ulvene ligger på niveau med Esbjerg.

Skydeglade Evander koster

FC Midtjylland har gennem de seneste sæsoner været ekstremt giftige på dødbolde. Anfører Jakob Poulsen har med stor præcision på især dødbolde udnyttet at klubben rådede over nogle af Superligaens bedste i luften. Ikke mindst Paul Onuachu har været en konstant trussel.

FC Midtjylland lider som konsekvens af deres fravær. Ulvene er normalt blandt de klubber i Superligaen, der afslutter hyppigst. Denne sæson er holdet nummer ti i Superligaen i den kategori (10,74 skud pr. kamp). Samtidig falder det i øjnene, at skydeglade Evander er årsag til, at halvdelen (47 procent) af afslutningerne fyres af uden for feltet – ikke just foreneligt med tankerne om at afslutte fra positioner, hvor sandsynligheden for mål er størst.

Knas i brasserstilen

Den brasilianske transformation anført af Evander og Junior Brumado i FC Midtjylland har sat klare spor på spillestilen, hvor der er langt flere driblinger og forsøg på at sætte modstanderen med fart end tidligere.

Det betyder, at ulvene denne sæson er holdet, der oftest forsøger sig med den slags i Superligaen.

Desværre for FC Midtjyllands ambitioner så kan hverken Awer Mabil (succesrate 44 procent) eller Gustav Wikheim (47) leve op til brassernes niveau, og de to forsøger sig oftest.

Det betyder, at FC Midtjyllands ønske om at indføre en mere individuel spillestil også fører til en del flere boldtab end tidligere, hvilket forstærker oplevelsen af, at det hele mangler lidt rytme.

Chanceløse ulve

Tidligere har Jakob Poulsen ligget på en lidt dybere position og lagt pasningerne ned i området omkring straffesparksfeltet. Evander er en helt anden type, der ligger længere fremme på banen.

Konsekvensen er, at FC Midtjyllands offensive spillere denne sæson i langt højere grad løber eller dribler bolden ind i minefeltet omkring modstandernes mål fremfor at bevæge bolden med pasninger.

Det har haft store konsekvenser for chanceproduktionen, hvor antallet af chanceskabende afleveringer er faldet dramatisk (2,78 pr. kamp). Sidste sæson var FC Midtjylland tredjebedst i den kategori (3,56 pr. kamp). Denne sæson ligger ulvene på niveau med Esbjerg og AC Horsens i den tunge del.

Tættere på Superligaen

Ekstra Bladet elsker Superligaen, og vi dykker fra i dag takket være tal fra dataportalen Wyscout endnu dybere ned i substansen i landets bedste fodboldrække.

Resultaterne runde efter runde kan der ikke rokkes ved, men der vil ofte være perspektiver i præstationerne, som gør det oplagt at sætte fingeren på ømme punkter eller løfterige dele i spillet, som giver tro på mere.

Videnskaben vinder hastigt frem i Superligaen, og i dag bliver der registreret kolossale mængder data fra landets bedste række, som nuancerer de barske realiteter i tabellen og afslører overraskende spillerprofiler rundt om i klubberne.

Da OB kom elendigt fra start sidste sæson, viste tallene, at fynboernes modstandere var uhyggeligt effektive, samtidig med at OB-spillerne ikke kunne ramme en bus fra tre meters afstand.

Da det normaliserede sig, blev OB’s resultater dramatisk bedre, og på 17 runder avancerede OB fra sidstepladsen til tredjepladsen.

Det er xG xG – expected goals. Ved at studere millioner af afslutninger og mål har forskere beregnet sandsynligheden for, at en afslutning går i mål baseret på positionen på banen. Et langskud fra 30 meter går meget sjældent i mål, mens et hovedstød tre meter fra mål meget oftere går ind. Ved tælle mål-sandsynlighederne sammen efter kampen dannes et matematisk slutresultat, der eliminerer tilfældigheder som stolpe ind/ud.

