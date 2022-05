Bo Henriksen: - Vi skal bare gå amok

Sejrs-øllet flød, da FC Midtjylland vandt pokaltitlen. I særdeleshed ud over cheftræner Bo Henriksen, der garanterer, at festlighederne kun lige er begyndt

- Jeg er topvåd, fuldstændigt gennemblødt.

Bo Henriksen ganske enkelt dryppede af øl, da han kom ud til pressen.

Men cheftræneren er langt fra færdig med fadbamser og fejring af FC Midtjyllands pokalsejr over OB. Også selvom det i store dele af kampen holdt hårdt for Henriksens tropper.

- Det var ikke det smukkeste i dag, det må vi erkende, OB var lige så gode som os, specielt i den ordinære tid, hvis de ikke var bedre, så kæmpe kadeu, lyder det fra Henriksen.

- Når det så er sagt, så er jeg ligeglad, følger den 47-årige cheftræner op, og garanterer, at der går nøjagtig fire sekunder fra han er færdig med at servicere pressen, til han har sluppet selve fodboldkampen på denne Kr. Himmelfarts torsdag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Om det var spillernes payback for en hård sæson eller ej vides ikke - men våd blev Bo Henriksen, da FC Midtjylland torsdag aften nappede pokaltitlen. Foto: Lars Poulsen

Tilbage står resultatet. En pokalfinalesejr til FC Midtjylland.

Og en milepæl for Bo Henriksen personligt: karrierens første titel.

- Personligt er det en fed rejse at være på. 15 år, startede til nedrykning i 2. Division og så stod jeg og viftede derude.

- Det lå ikke i kortene, da jeg rendte rundt ude i Tingberg og vi trænede 17:30 og så videre. Så det er bare fedt og en fed oplevelse at være med til at røre så mange mennesker, som vi gør hver eneste dag, lyder det fra den nykårede pokalvinder.

Nu skal Bo Henriksen i noget tørt tøj.

Bo Henriksen garanterer fuld fart på fejringen hos FCM i aften. Foto: Lars Poulsen

Aner intet om planerne

Derefter skal fadøllet flyde igen.

- Vi skal bare gå amok, fortæller Henriksen om den forestående fejring.

- Jeg aner overhovedet ikke noget om planerne, jeg ved bare, at jeg skal hurtigst muligt ud af det her, og så skal jeg have en kold fadbamse, og det skal gå stærkt.

- Er du en danser, Bo?

- Jeg kan godt danse. Altså er ikke god til det, men jeg danser, lyder det fra Henriksen.

Det tør vi godt gætte på, at cheftræneren kommer til i aften.

Bo Henriksen nyder sejrsøllet. Foto: Lars Poulsen

