'Bonderøvene' var bedst

- Det var dejligt bonderøvene fra Herning kunne vinde over de elegante københavnere, siger Erik Sviatchenko

FC København i Parken er gået hen og blevet en lykkemodstander for Bo Henriksen.

Sejren søndag var således den tredje sejr i træk i Parken over FCK til FCM-træneren. Og sejren tillægger han en helt anden betydning end de foregående.

Både fordi FCM i mere end en time spillede i undertal, men også fordi det er en helt anden oplevelse at vinde de store kampe, når der er tilskuere på tribunerne.

Bo Henriksen var stolt over det spillerne leverede i Parken. Kollektivet var stærkt og de holdt FCK fra store, åbne målchancer. Foto: Lars Poulsen.

- Det er jo det, vi lever for. Jeg er stolt af det spillerne leverede på banen, smiler Bo Henriksen med henvisning til det fyldte Parken, der skabte en smuk og intens stemning mellem Superligaens to bedste mandskaber.

Topkampen blev aldrig særlig velspillet. Det blev mere en fight og fysisk kamp, fordi FCM blev reduceret til ti mand efter 27 minutters spil, da Evander stemplede Jonas Wind i læggen.

- FCK kunne slå indlæg herfra til juleaften uden at score på os. Vi har tre stærke stoppere, der afviser alt, siger Bo Henriksen, der reagerede hurtigt efter udvisningen.

Júnior Brumado, der ses i midten, blev matchvinder med sin scoring efter pausen. Foto: Lars Poulsen.

Han flåede Pione Sisto ud, satte Charles på banen for at være mere kompakte centralt på banen.

- Vi var kloge og med vores 5-2-2 opstilling gjorde vi det svært for FCK. Ja, jeg tæller ingen store chancer til dem, siger FCM-træneren.

Erik Sviatchenko gik på ny forrest i jagten på sejren i Parken. Den stærke kriger styrede sit mandskab til sejr, selv om det så sort ud efter udvisningen.

Anfører erik Sviatchenko gik forrest, da FCM gik forbi FCK og overtog førstepladsen. Foto: Lars Poulsen.

- Det er mig, der styrer bødekassen. Nu får Evander en stor bøde efter den udvisning. Men man glemmer det jo lidt hurtigere efter en sejr.

- Vi rykkede sammen i bussen og så kriger vi den hjem med klogskab over hele linjen, siger FCM-kaptajnen.

Det defensive fundament i FCM er på plads. Med Henrik Dalsgaard, Erik Sviatchenko og Juninho har midtjyderne måske ligaens stærkeste bagkæde. De giver ikke mange chancer væk i åbent spil.

- Det er lidt fedt, at vi bonderøve fra Herning kan vinde over de elegante københavnere, siger Erik Sviatchenko, der forventer et parløb mellem FCK og FCM i resten af sæsonen.

Bo Henriksen fik i Parken set, at FCM med den talentfulde islænding Elias Ólafsson har en stærk konkurrent til Jonas Lössl, der for tiden sidder ude med en skade.

- Det viser noget om hans styrke, når han smiler, hver gang jeg kigger på ham. Elias er iskold. Han er meget talentfuld og vi er glade for der kommer konkurrence på målmandsposten, siger Bo Henriksen

- Det er godt, at der er spænding om topplaceringerne i Superligaen. De var kommet fem point foran os, hvis de havde vundet. Nu fører vi med ét point, siger Bo Henriksen. Foto: Lars Poulsen.

For FCM-træneren betød sejren, at udsigten nu er lidt sjovere fra førstepladsen i Superligaen.

- Det er vigtigt med spænding. Havde vi tabte, ville FCK være fem point foran. Nu fører vi med ét point.

- Det vigtigste med den sejr er, at det giver os tro. Vi er et hold, der er svære at slå, pointerer han.