Bramfri Fischer: Det vil være en KÆMPE fiasko!

HERNING (Ekstra Bladet): Nok engang kostede personlige fejl dyrt for FC København, der nu er uhørte 21 point efter FC Midtjylland i tabellen.

Men hvad værre er, så er FCK kun et point på den rigtige side af top-seks, og de forsvarende mestre er begyndt at spekulere over, om det utænkelige kan ske:

- Vi skal ikke føle os sikre på det mindste i denne sæson, så selvfølgelig risikerer vi at ryge ud af top-seks, hvis ikke vi forbedrer os. Der er for meget, der bliver farligt imod os - vores defensive organisation er alt for dårlig lige nu, sagde William Kvist, der selv var skyld i 2-1 målet, da han smed bolden lige i fødderne på Mikkel Duelund.

- Det var en pisse ærgerlig situation, men jeg fik ikke nok luft under bolden, og så røg den lige hen til en FCM-mand. Det nytter ikke noget at surmule over det, så det er op på hesten igen og så må vi arbejde videre på at stabilisere os, sagde FCK-anføreren.

Der var ingen dårlige undskyldninger fra nogen af københavnerne, der sjoskede igennem mixed zone i deres ‘army campinghabit’. Alle mand erkendte, man var næstbedst mod Midtjylland, og at arbejdshandskerne skal på for overhovedet at nå mesterskabsslutspillet.

- Målet var egentlig en tredjeplads, men det kom jo ikke ligefrem tættere på efter i dag, (søndag, red.). Jeg tror, vi må se i øjnene, at vi skal kæmpe bare for at komme i top seks, sagde en vanligt bramfri Viktor Fischer, der er klar til at klaske et stempel på FCK’s sæson, hvis ikke top-seks bliver en realitet:

- Det vil være en KÆMPE fiasko, hvis ikke det lykkes, og jeg vil ikke engang tænke de tanker til ende. Vi KAN ikke ryge ud af top seks efter 26 runder. Det er vi simpelthen for gode til. Men vi er nødt til nu at give det kedelige svar med at tage en kamp ad gangen, og jeg aner ærligt ikke, hvem vi skal møde efter kampen mod OB. For det betyder alt at vinde OB-kampen nu.

Viktor Fischer var med til at tabe mod sin tidligere klub. Foto: Anita Graversen

Du kom vel ikke til FCK for at spille om top-seks. Er du skuffet over det niveau, du er kommet til i FCK?

- Ikke det fjerneste. Vi har et godt niveau, og potentialet er kæmpestort. Men vi må bare erkende, vi er ramt på selvtilliden lige nu, og det kan gøre mærkelige ting ved mange fodboldhold. Jeg er sikker på, vi nok skal rejse os, lød det fra Viktor Fischer, inden han som sidste FCK-mand forlod MCH Arena.

Se også: Brøndby smed point i guld-jagten: Rødt kort og drama i Aalborg

Se også: Kæmpe koks i ny FCK-nedtur: Sendt til tælling i Herning!

Se også: Spansk avis lufter kæmpe Madrid-salg: Superstjerne meldes tæt på exit

Alt om Superligaens glemte stjerner: Personlig konkurs og døden nær