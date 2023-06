Brandvarm Superliga-stjerne: Vil have over 135 millioner

FCM-direktør Claus Steinlein fortæller til Viaplay, at Gustav Isaksen har interesse fra alle de største ligaer, derfor forventer han også et rekordsalg af topscoreren

FC Midtjylland kan være på vej til at slå klubbens transferrekord.

Det er i hvert fald forventningen hos direktør Claus Steinlein, som forud for fredagens kamp udtalte til Viaplay, at han regner med et sommerslag af topscorer Gustav Isaksen.

- Hvis den rigtige pris kommer, har vi lovet Gustav det (et salg, red.). Tiden er også kommet til det, og han har vist, han er klar til det. Men det skal være til den rigtige pris.

- I sidste år brændte han den af mod Lazio, og derfor har interessen været enorm. Det har den været lige siden. Når han så også har lært at putte den ind på alle chancer, så kan de jo se den komplette spiller.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gustav Isaksen kan meget vel være fortid i FC Midtjylland efter denne sæson. Foto: Ernst van Norde

- Det er stort set alle ligaer i Europa. De mest interessante er de største, og selv Premier League er begyndt at spørge på ham.

Ifølge Steinlein er det derfor også realistisk, at FCM kan sælge Isaksen for over 135 millioner kroner, som er klubbens største salg i historien.

- Det er klart, det er det, vi skal op i. Vi skal op på den rigtig gode side af de beløb, for han er så interessant. Så det håber jeg og forventer. Det er det beløb, vi skal have, ellers får Superligaen glæde af ham lidt endnu, udtalte Steinlein til Viaplay.

Du kan se indslaget med Claus Steinlein øverst i artiklen.