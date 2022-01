Brasiliansk stjerne tæt på FCM - kurs mod Danmark

Chancerne rykker nærmere for at Superligaen bliver en kæmpe-personlighed rigere dette forår.

FC Midtjylland har ryddet de umiddelbare hindringer af vejen, og Vágner Love er nu snublende tæt på at lande en aftale på heden.

Den brasilianske angrebsveteran er enig med ulvene om en aftale for foråret.

Nu skal den 37-årige angriber så på et fly til Danmark og gennemgå lægetjek.

Bo Henriksen kan se frem til at få et stort angribernavn i truppen. Foto: Lars Poulsen

Det er den slags der normalt kaldes de sidste formaliteter, når der tales spillerovergange.

Vágner Love er et kæmpenavn i russisk fodbold, hvor han faktisk mødte FC Midtjylland med CSKA Moskva for 16 år siden.

Brasseren nåede ind omkring landsholdet, men blev sorteret fra til VM i Tyskland i 2006, hvor Ronaldo og Adriano var de foretrukne i front.

Claus Steinlein har tidligere forsøgt med et kæmpenavn, da han hentede Rafael van der Vaart. Det var ingen succes. Foto: Claus Bonnerup

Hans landsholdskarriere nåede aldrig for alvor op i gear, men på klubniveau var der anderledes fart på. 85 ligamål fordelt over samlet ti år i CSKA Moskva.

Den 37-årige angrebsveteran har de seneste par sæsoner gjort sig hos Kairat Almaty i Kasakhstan, som han var med til at gøre til mester og sende i Conference League-gruppespillet.

Vágner Love deler agent med FC Midtjyllands midtbanestjerne, Evander, og det er gennem den forbindelse at kontakten er skabt.

FC Midtjylland håber, at Vágner Love kan være med til at bringe klubbens store gruppe af brasilianske spillere op på et endnu højere niveau.

Helt specifikt er håbet, at især kæmpeindkøbet Marrony og angriberen Junior Brumado vil vokse af Vágner Loves kærlige inspiration.

