Brøndby faldt efter chokstart

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland satte sig på førstepladsen i Superligaen takket være en snæver, men fuldt fortjent 1-0 sejr over Brøndby.

Kampen afgjort allerede efter seks minutter, da Anthony Jung manifesterede en sløj start ved at være alt for passiv over for Awer Mabil, der fik masser af tid til et indlæg og tæt under mål lossede Anton Skipper kuglen i eget net.

FC Midtjylland overfaldt sin modstander fra første fløjt. Evander boltrede sig centralt med kække driblinger og finter, mens Anhotny Jung sejlede rundt i venstre side, mens Sory Kaba reducerede forsvarsdebutanten Sigurd Rosted og Anton Skipper til små drenge.

Det var næsten som Brøndby var startet der, hvor seneste opgør sluttede. Havde FC Midtjylland formået at omsætte det opskruede tempo til mere end det ene mål, så kunne det være endt slemt for Brøndby.

Et par gange i FC Midtjyllands stærke indledning kunne Brøndby dog være kommet på 1-1. Først da Simon Hedlund snedigt løb bag om Erik Sviatchenko og kom fri på Anton Skippers flotte lange pasning. Senere strøg Hedlund igennem over højrekanten og lagde bolden tilbage til Kamil Wilczek, men den træfsikre polske angriber svigtede på den store chance.

For Brøndbys dyrt indkøbte højreforsvarer Jens Martin Gammelby blev kampen i Herning et klart signal om, at han er ved at glide baglæns ud af forsvarshierarkiet på Vestegnen.

Han kom på banen efter Kevin Mensahs skade sidste søndag mod AGF og var en del af den beskæmmende sidste halve time, hvor De Hvide scorede to og kunne have scoret flere. Senest Gammelby var i aktion i Superligaen var i sæsonens første nedtur mod AC Horsens.

Det gik ikke Brøndby-spillernes vej mod FCM. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ritzau Scanpix

Mod FC Midtjylland blev defensiv sikkerhed foretrukket, hvilket betød at den firskårne centerforsvarer Hjörtur Hermannsson fik chancen i Kevin Mensahs fravær.

Som Brøndby startede kampen, virkede den disposition tvivlsom.

Heldigvis for Vestegnen, så valgte FC Midtjylland at slække på tempoet efter de to advarsler fra Brøndby, og ulvene spillede mere kontrolleret resten af kampen, hvor opgøret endte som en stærk manifestation af det, som er på vej på heden.

Samme dag som kaptajn og veteran Jakob Poulsen sagde farvel til den klub, som han har vundet to mesterskaber med, så buldrede klubbens nye unge linje frem.

Venstreforsvareren Nikolas Dyhr spillede stort set en fejlfri kamp, og han viste stadigt større mod frem ad banen, som kampen skred frem. Det var et decideret gennembrud, som publikum blev vidne til.

Hvor FC Midtjyllands berømmede akademi gennem et par sæsoner har været svært ved at få fodfæste på holdet, så var aftrykket da FC Midtjylland tog førstepladsen til at se.

Erik Sviatchenko stod med anførerbindet som repræsentant for historien, mens Nikolas Dyhr, Frank Onyeka, Mikael Anderson og Gustav Isaksen undervejs gav et glimt af fremtiden.

Stor transfer for FCM: Profil smutter

Se også: Fest i Aalborg: FCK nedlagt

Se også: Vanvidskasse i Farum

Se også: Nu siger Don Ø undskyld