Brumado scorede kampbolden: Den skal hun have

Junior Brumado kunne ikke have valgt en bedre dag til at slå sit navn fast blandt Superligaens farligste angribere.

På tribunen i Herning sad nemlig hans far som deler sønnikes fulde navn - José Francisco Dos Santos… Senior

Det er snart tre år siden teenageren Junior Brumado skiftede til den jyske hede.

Søndag var tredje gang, at hans far så sønnike boltre sig på hjemmebane, men første gang Senior så Junior score.

- Det er som en drøm. At score tre gange foran min far er helt uvirkeligt.

- Han har altid arbejdet meget og har haft travlt og ikke set mig så meget. Det er første gang, at han har set mig score, smilede Junior Brumado efter sin storkamp.

Han fik kampbolden med under armen efter målshowet, og den skal nu retur til hjembyen, som FCM-spilleren stolt bærer i sit kaldenavn, Brumado.

Kunne næsten ikke tro sine egne øjne. Tre træffere af Junior Brumado. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Den skal hjem til min by, hvor jeg har bygget et hus til min mor, Bia.

- Det var det, jeg lovede hende, at når jeg begyndte at tjene penge, så ville jeg give hende et hus. Nu skal den bold hjem og ligge ved hende, jublede Junior Brumado, som dog holdt benene på jorden oven på de tre træffere.

- Jeg kan ikke sige det her er mit øjeblik.

- Der skal mere til, og jeg ved, at jeg skal blive ved med at arbejde hårdt for at lykkes, men i sidste ende handler det jo også om held for at lykkes, sagde den ydmyge FC Midtjylland-spiller.

FC Midtjylland har flere gange døjet en del med AGF på eget græs, men Junior Brumado beviste, at aarhusianerne denne sæson ikke bliver en trussel.

- Junior Brumado får en kamp, hvor han får følelsen af, at nu har han knækket koden. Han kan godt gå hen og blive rigtig dygtig, kom det underspillet fra Bo Henriksen.