Bryder årtiers principper for at slå FCK

FC Midtjylland afviser at satse på Henrik Jensen som cheftræner og hyrer eksternt firma i trænerjagten

Henrik Jensen kommer ikke til at træde ind som permanent cheftræner i FC Midtjylland, når klubben skal udpege afløseren for Bo Henriksen.

Den mulighed skyder sportschef Svend Graversen fuldstændig ned, efter at Champions League-drømmen blev endegyldigt knust tirsdag aften i Randers.

- Nej, det bliver det ikke, for så havde vi jo gjort det allerede. Han kan blive den rigtige, men det er måske om to år.

- Han er en sindssygt dygtig træner, men for os er det vigtigt at få den rigtige ind med den kvalitet, vi søger, siger Svend Graversen.

Henrik Jensen bliver ikke permanent chef i FC Midtjylland. Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Samtidig med den melding står det klart, at FCM-fansenes tålmodighed bliver sat på prøve, før den næste cheftræner er på plads.

Kilder i klubben taler om, at trænerjagten med stor sandsynlighed kommer til at strække sig helt frem til 1. oktober.

Der er landskamppause midt i september, og VM-slutrunden betyder, at vinterpausen indledes allerede midt i november, så FC Midtjylland risikerer, at det meste af efteråret kan gå uden en permanent løsning.

- Vi tror på, at det setup, vi har, kan bære det i mål, indtil vi finder den rigtige, konstaterer Svend Graversen.

FC Midtjylland har altid svoret til danske trænere, og de har ofte fundet løsninger i egne rækker. For at få FCK til at vakle i kampen om tronen i Danmark, bryder klubben nu med årtiers principper.

Svend Graversen bruger den tidligere AaB-boss Allan Gaarde til trænerjagten. Foto: Ernst van Norde

Fyringen af Bo Henriksen har været et jordskælv, og klubben er bevidst om, at ambitionen om at nå top 50 i Europa kræver mere end det, der lige kan ses med det blotte øje fra taget af MCH Arena.

- Vi arbejder sammen med et firma, som sammen med os skal finde de rigtige og udvælge de rigtige kandidater, siger Svend Graversen og bekræfter, at det drejer sig den tidligere AaB-boss Allan Gaardes firma, OneNexus.

Dermed peger pilen meget klart mod udlandet for FC Midtjyllands næste træner.

Både Marti Cifuentes i AaB og Andreas Alm i OB er fundet af OneNexus.

- Kan den rigtige træde til, så kan det gå hurtigt, men ellers tager vi os tiden til det, siger Svend Graversen.

