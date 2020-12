Det er lidt mere end to uger siden, at FC Midtjylland-anfører Erik Sviatchenko forlængede sin kontrakt med klubben. Det skulle man tro ville være et tegn til, at et skifte til udlandet var lagt på hylden for ham.

Det fortæller han i klubbens kampprogram til opgøret mod FC Nordsjælland.

- Jeg ved, jeg har niveauet til at spille i udlandet, men nu har vi aftalt, at buddet skal være ekstraordinært, hvis jeg skal afsted. FCM kom med et tilbud og en pakke, der passer mig og min familie, fortæller han og fortsætter:

- FCMs ambitioner passer mig. De vil vinde DM. De vil i europæisk gruppespil, og det projekt vil jeg gerne stå i spidsen for på banen. Det er en rolle, jeg trives med, og jeg lærer hele tiden. Og så er der mange ting, der stadig er uforløst i FCM, lyder det fra Sviatchenko.

Endvidere peger han på, at sejrene på det seneste, som i sidste sæson gav et mesterskab - og i denne sæson har givet dem muligheden for at spille med i Champions League-gruppespillet er en motivation til at opnå mere.

Den nye aftale med FC Midtjylland løber frem til sommeren 2024 for den nu 29-årige midterforsvarer.

Mandagens kamp mod FCN er desuden den sidste i et tæt efterårsprogram for midtjyderne i 2020, hvorefter de kan gå på en juleferie, hvor man endelig kan puste lidt ud.

