Chok-transfer i Superligaen

Kian Hansen forlader FC Midtjylland for at fortsætte karrieren i FCN

FC Midtjyllands Kian Hansen skifter med øjeblikkelig virkning til FC Nordsjælland.

Det bekræfter FCM på klubbens hjemmeside.

Ifølge Kian Hansen er det blandt andet familien, der er årsag til skiftet.

- Muligheden i FC Nordsjælland harmonerer godt med de ønsker, vi har som familie, og jeg vil gerne takke FC Midtjylland for alt, siger han i en presseemeddelelse.



FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen fortæller, at man har været villig til at slippe den 30-årige profil, da Nordsjælland har betalt en god pris.

- Vi har fået den rette pris for Kian, og derfor besluttede vi os for at imødekomme en loyal FCM-spillers ønske om et skifte, siger Graversen.



Familien har altid betydet meget for den tidligere Esbjerg-spiller, og det var også årsagen til, at han i 2015 skiftede hjem til FC Midtjylland efter blot en sæson i franske Nantes.

- Jeg har lige mistet min mormor. Hende fløj jeg hjem og begravede, og så skulle jeg tilbage igen. Min far har haft kræft i ryggen i over et halvt år, og han er næsten lige erklæret rask. Men afstanden har taget hårdt på mig. Jeg har fundet ud af med mig selv, at der er noget, der er vigtigere end fodbold, og hvor meget min familie betyder for mig. Det har gjort ondt ikke at kunne være der og støtte, som jeg gerne ville, forklarede Kian Hansen til Ekstra Bladet dengang.



Skal lære fra sig

Hos FC Nordsjælland jubler man over skiftet, hvor Kian Hansen med sin alder og erfaring er udset en lederrolle.

- Jeg kan mærke en trang og lyst i mig selv til at give noget videre. Til at være en af de ældre, til at dele ud af mine erfaringer og være med til at hjælpe sindssygt dygtige og sultne unge mennesker med at udvikle sig selv på og uden for banen, siger Kian Hansen til Nordsjællands hjemmeside.

Også cheftræner Flemming Pedersen tror på, at det bliver godt for alle parter.

- Vi har store forventninger til Kian hos os, og vi ved, han har det samme til sig selv. Vores snakke med Kian har ikke efterladt os med nogen som helst tvivl om, at han er lige præcis den type spiller og menneske, som vi har ønsket os allermest som en tilføjelse til vores unge og sultne hold her i FC Nordsjælland, siger han.



FC Nordsjælland har tidligere på sommeren solgt Victor Nelsson til FC København, men nu har man fundet en erstatning til midterforsvaret.

Kian Hansen har to landskampe på CV'et og nåede både at vinde mesterskab og pokaltitel med FC MIdtjylland.



Og hvis det ikke skal være løgn, så står de to klubber overfor hinanden i den kommende Superliga-runde, når Nordsjælland kommer til Herning.