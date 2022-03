Chokterapi til FCM

Ulvene vandt forårets første sejr i Superligaen, og Pione Sisto anførte en stjerneparade på reservebænken, da lokalopgøret mod Viborg blev vundet klart efter et giftigt kvarter i første halvleg med tre mål

FC Midtjylland har pudset træskoene og har bestemt sig for at drømmen om guldet skal jagtes med de forbudte trin i en træsko-samba.

Efter to forkølede forsøg på at komme i gang med foråret i Superligaen lykkedes det omsider for ulvene, da de på 13 overdådige minutter midt i første halvleg totalt maltrakterede lokalrivalerne Viborg.

Tre mål skabt over højrekanten ved Joel Andersson og to gange med Evander som skarpretter tæt under mål.

Set i forhold til mesterskabskapløbet var det massivt opsigtsvækkende, at det var traktordrengene, der blev betroet opgaven i lokalbraget.

Genvalg til Daniel Høegh i forsvaret, da kaptajn Erik Sviatchenko måtte sidde over grundet problemer med baglåret. Mads Døhr Thychosen valgt foran skuret Juninho.

Og på midtbanen en start til Charles Rigon, da Max Meyer måtte lægge sig med sygdom.

Pione Sisto…? Ja, han kunne så sætte sig på bænken med hætten på dynejakken trukket godt op over ørene.

Bo Henriksens mission med kampen var ganske enkelt, at give gulddrømmen chokterapi.

Reaktionerne fra bænken sagde det hele. Da Junior Brumado formastede sig til en kæk brasserpasning ved 3-0 så røg den langhårede Henriksen op af sin stol, som havde der været strøm i sædet.

Og da Evander midt i anden halvleg forfaldt til lidt boldblær og mistede bolden, så var Bo Henriksen atter på sidelinjen med en skarp replik og et par bebrejdende øjne.

I søndags havde FC København umådeligt svært ved at nedbryde Viborg. Oprykkerne er et oplivende indslag i Superligaen, men cheftræner Jacob Friis havde set forkert ved at give genvalg til sine startere fra FCK-kampen.

Christian Sørensens angrebsiver blev udstillet af ulvenes højrekant. Og aftalerne omkring Nicolas Bürgy sejlede ved to af scoringerne.

Men Viborg skal have stor ros for den facon som holdet rejste sig fra det truende kollaps. Allerede efter en halv time blev usynlige Tobias Bech ofret og formationen blev rekalibreret.

FCK-træner Jess Thorup må have slikket sig om munden over det, som han så resten af kampen.

Viborg fik reduceret til 3-1 lige før pausen, og selv om de med ti minutter igen blev reduceret til ti mand, så var oprykkerne stort set i stand til at holde FC Midtjylland fra chancer.

Ulvene fik ganske vist spillet sig op på siden af FC København med sin træsko-version af sambaen.

Der er ualmindeligt langt for ulvene, før de nærmer sig et udtryk, der har skær af guld.

Men FC Midtjylland har så heller ikke for vane at vinde guld ved at tryllebinde publikum gennem foråret. Deres adelsmærke er at trampe løs på modstanderne kamp efter kamp, mens resultaterne stille og roligt følger med.

I den henseende gør det mere ondt at møde FC Midtjylland i træsko end i karnevalskostume.

FC København har fået tæsk efter noder de seneste mange gange de har været i Herning. De skal den vej næste weekend. Og Bo Henriksen fik fredag aften ny inspiration til, hvordan han kan vinde med FC Midtjylland.