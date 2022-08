Dårligste sæsonstart i 14 sæsoner

Hverken løverne fra FC København eller ulvene fra FC Midtjylland har nydt en særlig god start på den indeværende Superliga-sæson. De to topklubbers samlede pointhøst giver den ringeste sæsonstart i 14 år.

Et hurtigt kig på resultaterne afslører en vis tendens hos de to titelkandidater. Ingen af dem kan finde rytmen, der gør et hold til et mesterskabshold. Ifølge Sebastian Stanbury, Superliga-journalist ved Mediano, mangler begge hold én ting.

Målmand Elias Olafsson og FCM lukkede igen tre mål ind på kort tid mod en superligaoprykker FOTO: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

- Stabilitet er nøgleordet. FCM mangler det i hver enkelt kamp, FCK mangler det fra uge til uge. For det er ikke topniveau, der afgører et mesterskab, det er stabilitet.

Begge klubber roder rundt i midten af tabellen, og sølle 12 point - seks til hver - har klubberne formået at samle tilsammen. Det er alt for lidt, når maksantallet er 30 og højst sandsynligt også den sportslige forventning hos de to klubber.

Især med tanke på, at det er de to klubber, der har de klart dyreste trupper i Superligaen.

Thorups tropper har brilleret i glimt, men bundniveauet er simpelthen skræmmende lavt Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Vi forventer, at det er de to lokomotiver i dansk fodbold. I den her sæson har de bare ikke været det. FCM virker ikke til at kunne kontrollere en kamp, uanset hvor meget de fører, siger Sebastian Stanbury til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og modsat kan FCK spille fuldstændig fantastisk, som de gjorde mod Brøndby søndag, hvor Jess Thorup udtaler, at de har sat barren efter, hvordan de skal spille. Fem dage senere taber de på hjemmebane til Randers.

Jose Carlos Ferreira Junior eller 'Juninho' var en af to spillere, der måtte gå fra banen mod AC Horsens med et rødt kort i nakken fra dommer Jakob Kehlet FOTO: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

De to klubber har igennem de sidste 14 sæsoner tilraget sig 10 danmarksmesterskaber, henholdsvis syv til FCK og tre til FCM.

Så det er nok lige tidligt nok at råbe vagt i gevær hos de to titelbejlere, men Sebastian Stanbury ser alligevel bekymrende tegn hos klubberne. Ingen af dem ved nemlig, hvordan de skal løse deres problematiske start på sæsonen.

- Jeg var i Parken fredag og talte med de to eneste fra FCK, der var til rådighed. Rasmus Falk og Jess Thorup. De kunne ikke forklare, hvordan det hele faldt sammen efter Falks fejl. De er måske den eneste Superligaklub, der kan spille, som de gjorde mod Brøndby. Men så forsvinder det bare fem dage senere.

Marvin Egho udnytter Rasmus Falks overmodighed og sætter Kalle Johnson til vægs. Derfra tog kampen fart Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- FCM er straks værre. De har en glimrende trup med nogle rigtig store profiler, men jeg ved simpelthen ikke, hvad forklaringen er på at smide to så sikre sejre på den måde. De dominerer kraftigt i perioder, og så mister de momentummet fuldstændigt, udtaler superligajournalisten Sebastian Stanbury.

FC Midtjylland har på nuværende tidspunkt danske Henrik Jensen ansat som en midlertidig løsning, og det bliver ikke til en fastansættele.

Klubbens sportschef Sven Graversen udtalte fredag, at de havde hyret Allan Gardes firma, OneNexus, til at finde de rette kandidater til deres ledige trænersæde.

OneNexus har headhuntet Andreas Alm til OB og fik også Marti Cifuentes til AaB. Sædet er glohedt under Alm i OB efter en sløj sæsonstart, og Cifuentes blev efter eget ønske solgt til svenske Hammarby. Så det ligner, at der kommer en udenlandsk træner til Heden.

På den anden side af kattegat er FCK-fansene som altid utålmodige. Men fredagens chokerende nederlag til Randers har tilført ekstra brænde til Jess Thorup-bålet, der har haft liv i sig, siden træneren blev ansat i klubben tilbage i november 2020.