Dansk træner var nøglen: Superligaens dyreste sagde nej til storklub

Der var en meget god grund til, at Superligaens dyreste spiller Alexander Sørloth i jagten på at komme væk fra udskiftningsbænken i Crystal Palace sagde nej til blandt andet Tyrkiets største klub, de 20-dobbelte mestre Galatasaray.

Efter det forsømte efterår i Premier League ville nordmanden nemlig til Belgien for at blive genforenet i KAA Gent med sin tidligere træner i FCM, Jess Thorup.

Genforeningen i den spanske ferieby Oliva blev i øvrigt ganske hed, da Alexander Sørloth kun 48 timer efter ankomsten scorede to gange, da Gent slog 2. Bundesligamandskabet Holstein Kiel med 6-1 i en træningskamp.

- Kæmpedejligt. Det var godt at komme i gang med målene igen, lød det fra Alexander Sørloth, da han efter kampen talte med den norske avis, VG.

Selv om Alexander Sørloth ikke selv vil sætte navn på klubberne, som han har sagt nej til, er VG sikker på, at Galatasaray og Championship-mandskabet Middlesbrough var blandt de forsmåede.

Sidstnævnte skal som bekendt have en ny angriber efter at have sendt VM-spilleren Martin Braithwaite til spanske Leganés.

- Jeg valgte Gent på grund på Jess Thorup. Han fik det bedste ud af mig i FCM. Når man skal ud i seks måneder, er det dejligt, at træneren ved, hvad jeg står for, fortæller Alexander Sørloth, som efter 15 mål i efteråret 2017 blev solgt til Crystal Palace for ikke under 100 millioner kroner.

Det har gjort ham til Superligaens dyreste, men Crystal Palace har siden kæmpekøbet i den sidste time af transfervinduet fået meget lidt ud af den lange nordmand.

Alexandr Sørloth skød sig til kæmpekontrakt i Crystal Palace (Foto: Anita Graversen)

Nu håber Gent og Jess Thorup med den tidligere Viborg- og Horsens-træner Johnny Mølby som assistent, til gengæld på, at Alexander Sørloth vil blomstre op i Belgien og score de mål, som gør, at Gent i det nye år kan overhale St. Truiden i Jupiler League og slutte på den 6. plads, som vil give adgang til slutspillet.

Allerede næste weekend vil det blive alvor for Alexander Sørloth og Co., når Gent næste søndag tager mod Anderlecht, hvor Frank Arnesen er tiltrådt som teknisk direktør.

Den store klub fra Bruxelles kan heller ikke føle sig sikker på at komme blandt de seks, men er trods alt med en øjeblikkelig femteplads inde i varmen.

