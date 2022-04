Dansker trækker overskrifter verden over

Anders Dreyer leverede en forrygende detalje i FC Midtjyllands pokalsejr over Vejle Boldklub torsdag.

Efter at den målfarlige kantspiller scorede det, der viste sig at være sejrsmålet, kastede Vejle Boldklubs fans således et hav af øl i retning af Anders Dreyer. Og det udnyttede han til at gribe en kold og tog en tår.

Det var bare lidt god lir, forklarede FC Midtjylland-stjernen til TV3 Sport efter kampen, men det har også fået den 23-årige dansker til at gå viralt.

Et hav af udenlandske medier har således brygget historier på Anders Dreyers sjove jubelscene.

'Øl bliver kastet mod spiller, før han griber en og bunder den efter matchvindermål,' lyder overskriften eksempelvis hos skotske Daily Star.

'Usædvanligt: Dansker blev træt af at blive overdynget med ølglas… og gjorde dette,' skriver portugiske Record i sin overskrift.

'Ølkærlighed. Øl kastes mod dansk spiller - han får det bedste ud af det!,' skriver tyske 11Freunde.

Og det er langt fra de eneste medier, der skriver om Anders Dreyers specielle jubelscene. Også i Brasilien, Serbien og mange andre lande har diverse sportsmedier fået øjnene op for FC Midtjylland-spillerens show.

Anders Dreyer er som udgangspunkt i FC Midtjylland i resten af denne sæson. Derefter skal han efter planen tilbage til russiske Rubin Kazan.

