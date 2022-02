De glider i guldet

Fire kampe ét point og 2-8 i målscore!

Det lyder som et hold i alvorlige problemer. Og ja, der er alt andet end guldglans over det FC Midtjylland aktuelt præsterer i Superligaen.

Forårsåbningen med 0-2 mod AaB var blot en fortsættelse af den elendige afslutning på efteråret for Bo Henriksens tropper.

Samtidig røg førstepladsen, og det har fået Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting til at skifte guldfokus.

- Da sæsonen begyndte, var FCK min favorit, men da FC Midtjylland efter 14 spillerunder havde øget forspringet til FC København til seks point, var min tro tippet over til FC Midtjylland.

Aldrene Vágner Love er ikke en forstærkning til toppen af FCM-truppen, mener Stig Tøfting. Foto: Claus Fisker.

- Når jeg nu ser på spillerindkøb og de første resultater, så forventer jeg FCK løber med guldet, siger Stig Tøfting og uddyber:

- Det er tydeligt, at FCK har købt ind til bestemte positioner. De manglede en midtstopper, de havde brug for hurtige kanter, og de ønskede nyt til angrebet. De har forstærket sig på nøglepositioner, mens jeg ikke er blevet overbevist om FC Midtjylland har forstærket sig.

Vagner Love, Max Meyer, Edward Chilufya og Mads Døhr har efter Stig Tøftings vurdering ikke gjort midtjyderne stærkere i toppen.

Max Meyer er i sin bedste fodboldalder, men Stig Tøfting tvivler på, han er andet end en forstærkning til bredden i FCM-truppen. Foto: Claus Fisker Ritzau Scanpix

- Det har gjort dem bredere. Og det kan udvikle sig til et alvorligt problem på sigt, hvis du har for mange utilfredse spillere i din trup. Sådan fornemmer jeg ikke det er nu, men det kan hurtigt gå i den retning for Bo Henriksen, forudser Stig Tøfting.

Han glæder sig over de mange stjerner, der nu vises frem i Superligaen. Senest med Jack Wilsheres ankomst i AGF.

Jack Wilshere er det seneste store udenlandske navn, der gør sin entre i Superligaen. Foto: Bo Amstrup Ritzau Scanpix.

Men han pointerer også, at nogle af tilgangene kan ske i jagten på positiv omtale.

- Man kan godt spekulere i, at nogle af klubberne har den tanke: Hvad giver det af positiv omtale at hente et stort navn. På den måde kan det virke kalkuleret at hente tidligere stjerner til Danmark.

- Uanset hvor stort et navn, der kommer til Superligaen, hjælper det ikke noget at have en spiller, der kun er god for træningsmiljøet. Varen skal også leveres i kampene, fastslår Stig Tøfting.

Ugens optur: AaB!

Det er ganske imponerende at tage til Herning og vinde 2-0. Sejren var overraskende, når man også tænker på den træneruro, der har været på det seneste. Men det vidner om et stærkt kollektiv, der virkelig er rykket sammen.

Ugens nedtur: SønderjyskE!

2-0 føringen efter en flot halvleg blev forvandlet til et nederlag. Det var resultatet af, at de blev alt for passive. Jeg har virkelig svært ved at se, hvordan de skal redde sig.