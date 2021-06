FC Midtjylland ... 1. jun. 2021 kl. 10:46

Den virkelige bombe tikker stadig i FC Midtjylland

Ansættelsen af Bo Henriksen som afløser for Brian Priske var den lette del af opgaven i sommerpausen for de detroniserede mestre. Der venter et voldsomt transfervindue, som får langt større betydning for mulighederne næste sæson, end trænerskiftet gør