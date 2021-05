Derfor blev det Bo: - Han ødelagde festen

Bo Henriksen er kendt for at få meget ud af lidt. Nu skal han gøre det samme i FC Midtjylland på en europæisk målestok

I weekenden kunne Ekstra Bladet detonere nyhedsbomben, da det kom frem, at Bo Henriksen er ny cheftræner i FC Midtjylland.

Siden har fodbolddanmark haft tid til at absorbere chokket, og det virkede nærmest helt naturligt, da Claus Steinlein mandag eftermiddag officielt kunne præsentere den tidligere AC Horsens- og Brønshøj-boss som ny cheftræner for de danske vicemestre.

- Valget stod mellem David Nielsen og Bo Henriksen, men når nu ikke David kunne slå Brøndby, der kun havde ti mand på banen, så blev det Bo, da han gav os en hjælpende hånd i 2018 mod Brøndby, indledte Claus Steinlein i vanlig humoristisk og ironisk stil.

FCM-direktøren slog dog hurtigt over i en mere alvorlig tone og fik med stor overbevisning fremlagt med, hvorfor der ikke har været tvivl i FCM-ledelsen om, hvem der skulle overtage for Brian Priske, der er solgt til belgiske Antwerp.

- Bo og FC Midtjylland deler værdifællesskab. Vi tror på det bedste i mennesker, og at vi kan få det bedste frem i mennesker. Vi vægter motivation, passion og vindervilje højt, lød det fra Claus Steinlein, inden seancen blev afbrudt af FCM-direktørens ringende mobiltelefon, der selvfølgelig spillede 'Sunshine Reggae' for fuld udblæsning.

Da datterens opkald var blevet afvist, fortsatte Claus Steinlein sin pitch.

- Bo er også mere end passion og gejst. Han er super klog taktisk. Jeg husker, at han slog os, da vi havde verdenspremiere på drive in-fodbold i Herning...

- Vi havde forberedt os i månedsvis. Horsens havde ikke haft råd til at træne pga. corona. Alligevel slog Bo os og ødelagde festen. Han har også ødelagt fester for Brøndby og FC København med AC Horsens, lød det fra Steinlein.

Med andre ord, så får Bo Henriksen meget ud af lidt. Hvad skal han så få ud af truppen i FC Midtjylland, der stiler efter guld og Europa hver sæson?

- Bo skal lede os på den næste rejse. Han har fået det optimale ud af en spillertrup, der har skulle bokse over sin vægtklasse. Både i Horsens og Brønshøj.

- I FC Midtjylland skal vi også bokse over vores egen vægtklasse i Europa. Det skal Bo være bannerfører for, samtidig med at vi skal spille med om mesterskab og pokal herhjemme, sagde Claus Steinlein.

Bo Henriksen har fået en kontrakt, der gælder for de næste to sæsoner i Herning/Ikast.