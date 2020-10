Derfor faldt Schwartz-handlen til jorden

En overgang så det ud til, at FC Midtjylland ville miste angriberen Ronnie Schwartz til engelske Charlton Athletic.

Men skiftet bliver ikke til noget.

Det stod klart meget sent mandag aften, erfarer Ekstra Bladet.

Hele aftalen var angiveligt forhandlet på plads mellem angriberne og League One-klubben, men hovedpersonen selv ville ikke afsted og endte med at bestemme sig for at blive i Herning og Ikast.

Hvis han agter at tage kampen op i mesterklubben, venter der et godt stykke arbejde for den tidligere Superliga-bomber. For han er langt fra startopstillingen efter de første runder af denne sæson.

Junior Brumado, Sory Kaba og Lasse Vibe har alle fået spilletid. Det har Schwartz ikke.

Transfervinduet er dog stadig åbent flere steder; Holland, Ukraine, Portugal og Rusland.

31-årige Ronnie Schwartz skiftede til FC Midtjylland fra Silkeborg IF i slutningen af forrige transfervindue.

Du kan få overblikket over de største handler i dansk og international fodbold her:

Det store transferoverblik