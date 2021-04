Derfor snupper FCM mesterskabet igen

FC Midtjyllands går i denne sæson ind til slutspillet med mulighed for at vinde mesterskabet for anden sæson i træk. Nu venter ti kampe plus to - eventuelt tre - i pokalturneringen for midtjyderne, som dermed kan vinde The Double.

Troen er da også til at mærke fra ledelsen bag hede-mandskabets, hvor sportschef Svend Graversen glæder sig over situationen.

Det fortæller han i et interview på klubbens hjemmeside forud for mødet med Brøndby mandag aften.

- Vi har sat os i en position, hvor vi kan gøre det. Vi har tunet truppen til at klare det. Både spillere, trænere og hele staben viste i efteråret, at de kan håndtere kampe to gange om ugen. Vi kan navigere i det, forklarer Graversen.

Dengang var det med både kvalifikationen og derefter gruppespillet i Champions League, som gav en ekstra belastning, som man nu skal bruge erfaringen fra.

Sory Kaba og co. er ifølge Svend Graversen guldfavoritter inden slutspillet. Arkivfoto: Jens Dresling

'Vi har stået her før'

Derudover kan FCM-chefen også se, at holdet er klaret sig godt mod de øvrige hold i top-seks i grundspillet. Faktisk allerbedst når man ser på alle klubbernes indbyrdes opgør.

Det betyder også noget for ham, ligesom deres viden om de store kampe kan blive afgørende.

- Vi har homogenitet og stabilitet i truppen og en knowhow i trænerstaben, der gør, at vi kan håndtere de her 'alt eller intet'-kampe. Vi har stået i det her før, lyder det fra Svend Graversen.

Kampen mod Brøndby er endvidere en direkte duel mellem nummer ét og to, hvor FC Midtjylland er to point efter.

Mens Svend Graversen kan se nogle områder, som taler for et nyt mesterskab til FCM, så er der også argumenter imod.

- Superliga-klub scorer mindst 250 millioner kroner

Slagen David: - Der mangler kvalitet

Stopper Viborgs lange sejrsstime