- Det har 0,0 procent med Brøndby at gøre

Arbejdernes Landsbank er torsdag blevet præsenteret som ny hovedsponsor i FC Midtjylland. Banken har indgået en fire-årig aftale med Superligaens tophold og vil fra sommer have sit logo på maven af Erik Sviatchenko og holdkammeraterne.

- Hele området i Midtjylland giver god mening for os at være synlige i. Vi vil meget gerne profilere os yderligere i det midtjyske, og i den forbindelse får vi nu en rigtig dygtig medspiller i form af FC Midtjylland, og det er vi meget glade for, siger Peter Froulund, der er Branding- og Kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, til tipsbladet.dk.

Ekstra Bladet kunne allerede onsdag afsløre, at Arbejdernes Landsbank havde indgået en aftale med FC Midtjylland om et hovedsponsorat, og ifølge avisen tjener FCM mellem 15 og 20 millioner kroner på sponsoratet.

- Det er en stor aftale for Arbejdernes Landsbank, det er der ingen tvivl om, men jeg har ikke de præcise tal, lyder det fra Peter Froulund.

Arbejdernes Landsbank er i forvejen en meget synlig sponsor i dansk fodbold. Banken kaster således også sponsorkroner efter Brøndby IF, FC Nordsjælland, AGF, Vejle Boldklub og DBU.

- Det er faktisk ikke fodbold i sig selv, der er interessant for os. Vi vil gerne møde vores forbindelser i et setup, hvor de har følelserne med, og i den henseende er fodbold en rigtig god mulighed og den største sport i Danmark. Vi har tidligere været sponsor i blandt andet volleyball, og vi har så at sige stille og roligt arbejdet os op til nu at være en meget synlig sponsor i den største sportsgren, vi har i Danmark, siger Froulund og tilføjer:

- Hvis baseball i morgen blev den største sportsgren i Danmark, ville vi kigge på det. Det sker selvfølgelig ikke, men det er med det udgangspunkt, at vi tænker sponsorater.

Arbejdernes Landsbank er også hovedsponsor i Brøndby IF, og det vil de være resten af 2020. Dermed vil man i efteråret kunne opleve banken som storsponsor i både Brøndby og FC Midtjylland, men på sigt har AL altså valgt at satse på midtjyderne.

- Den her aftale med FC Midtjylland har 0,0 procent med Brøndby IF at gøre. Da vores sponsorat i FC Midtjylland fik omtale i Ekstra Bladet i går, lagde jeg godt mærke til, at der blev kørt med Brøndby-vinklen, men jeg vil gerne slå fast, at det altså intet har med Brøndby at gøre. Vi har vurderet, at området omkring Midtjylland er meget interessant for os, og derfor har vi indgået et samarbejde med en stærk partner, siger Peter Froulund.

Kommunikationsdirektøren mener ikke, at det er et problem, at Arbejdernes Landsbank fordeler sponsorkronerne mellem klubber, der er rivaler hver søndag inde på banen. Peter Froulund er selv stor Brøndby-fan, når han smider jakkesættet og tager en fodboldtrøje på.

- Jeg er fan af en klub, og mine kollegaer er fan af andre klubber, men det ville være dybt uprofessionelt, hvis det spillede ind, når vi er på arbejde. Vi skal ikke være fans, når vi er i Arbejdernes Landsbank-regi, og derfor er der ingen problemer forbundet med at være sponsor i flere klubber i dansk fodbold, siger han.

Arbejdernes Landsbank afløser Det Faglige Hus som hovedsponsor i FC Midtjylland.

