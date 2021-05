Det startede som en julefrokost-samtale, men mandag blev det en realitet, at Bo Henriksen er ny cheftræner i FC Midtjylland

Alle de rigtige ord blev sagt af både Bo Henriksen og Claus Steinlein mandag eftermiddag, da FC Midtjylland præsenterede sin ny cheftræner.

Alligevel kunne Claus Steinlein efterfølgende ikke lade være med at løfte sløret for, hvordan og hvorledes Bo Henriksen i realiteten blev bragt i spil til cheftrænerjobbet i FC Midtjylland.

- Det skete til en julefrokost for tre-fire år siden, hvor én af mine venner kom og sagde til mig, at Bo Henriksen ville passe perfekt ind i FC Midtjylland, lød det kækt og med et smøret smil fra Claus Steinlein, der dog mente, hvad han sagde.

- Jeg trak lidt på skuldrene og havde nok det indtryk, som jeg kan forstå, andre også har af Bo. At han var ren energi og gejst på sidelinjen. Men der er meget mere dybde i Bo, end folk går og tror. Det gik hurtigt op for mig, og jeg har længe haft tanken om, at han ville passe perfekt ind hos os.

Claus Steinlein har længe haft Bo Henriksen inden for telefonafstand. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Derfor gik det også hurtigt i sidste uge, da Claus Steinlein kunne se, at Brian Priske ville sikre sig jobbet i Antwerpen.

- Jeg har længe snakket med Bo, og jeg har jævnligt ringet og rost ham for sit arbejde og sagt lidt løst, at han ville være god i FCM. Men i torsdags ringede jeg og sagde, at vi nok skulle tage en mere seriøs snak, siger Claus Steinlein og fortsætter.

- Det fik vi så i weekenden, og der var egentlig ikke de store vanskeligheder med at blive enige. Jeg har ikke haft andre trænere i kikkerten end Bo, så jeg er bare glad for, at vi kunne lokke ham væk fra tv-skærmen, siger Claus Steinlein.

- Jeg har længe sagt til Bo, at han ville være god som cheftræner i FCM. Jeg har bare aldrig vidst, om det var om 6, 12 eller 18 måneder, siger Claus Steinlein. Foto: Claus Bonnerup

Havde I en aftale på plads, inden Priske var på plads i Belgien?

- Nej, overhovedet ikke. Hvis ikke Priske havde ønsket at komme til Belgien, så var vi fortsat i det setup. Men Priske har længe ønsket at prøve sig af i udlandet, og nu var timingen rigtig. Men det kunne gå så hurtigt med Bo, fordi vi har haft løbende kontakt, og fordi vi kender hinanden, siger Claus Steinlein.

Bo Henriksen har fået en kontrakt gældende for tre år i FC Midtjylland.