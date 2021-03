Dobbelt rødt! Mestrene dukket

FC Midtjylland indkasserede både to mål og to udvisninger og tabte fuldt fortjent til bundholdet Lyngby

Mestrene viser svaghedstegn, guldkampen er pivåben.

FC Midtjylland blev torsdag aften dukket af bundholdet Lyngby, der gav Brøndby, FC København og AGF en uventet håndsrækning i toppen af tabellen.

Det var top mod bund, men det var ikke til at se på banen.

De Kongeblå spillede med energi og optimisme, men FC Midtjylland lignede et hold, der helst ville have tilbragt torsdag aften alle andre steder end på et koldt, tomt Lyngby Stadion.

Lyngby vandt fuldt fortjent opgøret 2-0, og FCM-træner Brian Priske har fået noget at tænke over.

Midtjyderne har ikke spillet godt i 2021, men alligevel skrabet pænt med point til sig. Den gik ikke i Lyngby.

I en uskøn affære på en dårlig bane var det bundholdet, der var bedst og skabte de fleste chancer. Emil Kornvig og Magnus Kaastrup havde begge gode muligheder i kampens indledning.

FC Midtjylland skabte praktisk talt ingenting før pausen, og man sad med en fornemmelse af, at kom der en scoring, ville det være til hjemmeholdet.

Og sådan gik det, da Emil Nielsen i 34. minut behandlede en fremragende pasning fra Magnus Kaastrup efter fortjeneste.

På kanten af feltet lagde Lyngby-angriberen bolden til rette med højre, inden han med en iskold afslutning med venstre bragte bundholdet foran.

FCM-træner Brian Priske reagerede på sløje indsats og satte fra anden halvlegs start Sory Kaba og Jens-Lys Cajuste på banen.

Det gav midtjyderne en opblomstring, men den blev kort.

For seks minutter inde i anden halvleg forsøgte Gustav Isaksen at filme sig til et straffespark, efter Kaba havde misbrugt en fin mulighed.

Dommer Jens Maae hoppede ikke på den og præsenterede det midtjyske stjerneskud for sit andet gule kort.

Lyngby var bogstaveligt talt millimeter fra at komme på 2-0 kort efter, men Erik Sviatchenko fik i sidste sekund sparket Christian 'Greko' Jakobsens afslutning væk på selve mållinjen - i hvert fald ifølge det VAR-tjek der fulgte.

FC Midtjylland var konstant et skridt bagefter. Foto: Jens Dresling

Indskiftede Jens Martin Gammelby burde have scoret i hvert fald en gang i kampens slutfase, men kom ikke nærmere end et stolpeskud.

Til gengæld slog Magnus Warming til i tillægstiden, da FC Midtjylland var blevet reduceret til ni, efter Nicolas Madsen havde hevet i nødbremsen.

Han spurtede fra de modløse midtjyder og passerede Jesper Hansen.

Så var der jubel i Lyngby, mens FC Midtjylland får en meget lang tur hjem til Herning.

