Dødstrusler fra tribunen: - Voldsomt!

Den tidligere AaB-helt Henrik Dalsgaard havde ikke den fedeste lørdag aften i Aalborg, selv om han og FC Midtjylland kunne tage fra Nordjylland med en stensikker 1-0-sejr.

Dalsgaard, der har små 200 ligakampe for AaB, fik nemlig langt fra den modtagelse, han havde håbet på, da han kom tilbage til sin tidligere hjemmebane.

Undervejs i kampen lød det gentagne gange fra Vesttribunen, at 'Henrik Dalsgaard skal dø'.

- Det hørte jeg da klart og tydeligt, og det er da lidt voldsomt, at de råber, jeg skal dø, lød det fra Henrik Dalsgaard, der hurtigt påpegede, at han ikke tager situationen mere alvorligt end som så.

- Det er da ikke sjovt, men så lægger jeg heller ikke mere i det. Jeg vil ikke sige, at det hører hjemme på et fodboldstadion, men jeg har i hvert fald oplevet langt værre i Championship. Jeg har trods alt spillet i Millwall, lød det afdæmpet fra Henrik Dalsgaard.

Henrik Dalsgaard og FC Midtjylland havde overhånden mod AaB kampen igennem. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FCM-backen har fuld forståelse for, at AaB piftede ad ham, da han jo mødte op i Aalborg i fjendens sorte uniform, men Dalsgaard gjorde klart, at han stadig har AaB meget kær.

- Jeg havde håbet, fansene havde taget pænere imod mig. Særligt fordi jeg på intet tidspunkt har talt dårligt om AaB. Da jeg skulle hjem til Danmark tog jeg hurtigt kontakt til AaB, men klubben meldte ud, at de havde andre planer, som jeg ikke var en del af, forklare Dalsgaard og fortsætter.

- Det er egentlig ret ligetil. AaB var ikke interesseret, og så var det helt naturligt at forfølge den interesse FCM udviste fra start. Her kan jeg forhåbentlig spille med om medaljer og komme i europæisk gruppespil. Så lever jeg med, at jeg ikke skal vise mig i Gaden i aften...

FC Midtjylland overvejer ifølge Ekstra Bladets oplysninger, om man vil gå videre med sagen om AaB-tilskuernes smædesang mod Henrik Dalsgaard til Divisionsforeningen.