Drama i Esbjerg: Kunne have brugt VAR

Hvis der havde været VAR, ville bølgerne ikke have været så høje som i en vestenstorm.

Selv om kampen endte i 'fordragelighed' med 2-2, var hverken Esbjerg eller FCM tilfredse med, at dommer Sandi Putros havde godkendt kampens to sidste mål.

Dermed blev kampen en gentagelse af historien fra sidst, hvor FCM også smed en sejr væk i Esbjerg i slutminutterne.

Så der blev drama for alle pengene på årets varmeste dag.

Bagefter råbte Esbjerg op om et frispark, da den tidligere Esbjerg-spiller Jakob Poulsen skruede et hjørnespark ind til 2-1. Målmand Jeppe Højbjerg så skidt ud, fordi han stod ude i det lille felt og ikke kunne komme tilbage til stregen på grund af FCM's Kian Hansen.

Og der var modsat flere FCM-spillere, som gerne havde set et flag oppe, da Rodolph Austin som næstsidste mand på akrobatisk vis langt inde i overtiden headede til slutresultatet 2-2.

Situationen opstod, da FCM's målmand Jesper Hansen fumlede og tabte bolden ud til Esbjergs Jacob Lungi Sørensen, hvis vip ind i hovedet på Rodolph Austin måske blev ramt af Tim Sparv.

- Jeg vil ikke have 'den' som en assist, lød det afværgende fra Tim Sparv, mens Jesper Hansen gerne ville indrømme, at han havde fumlet bolden ud til en Esbjerg-spiller, men ikke kunne vurdere, hvad det skete efterfølgende.

To fejl i samme situation

Heller ikke FCM's træner Kenneth Andersen havde overblik over, hvad der skete til slut og for den sag skyld heller ikke ved det kontroversielle hjørnespark.

- Jeg har ikke set de to situationer igen, så jeg kan ikke kommentere dem, lød det fra FCM-træneren, som dog kunne konstatere, at FCM med 0-0 mod FCN og 2-2 mod Esbjerg ikke har gjort vejen til guldet lettere.

Ikke nok med, at FCM troede, at det nok ville gå godt, at topscorer Paul Onuachu for eksempel skulle gemmes på bænken, trak mestrene sig også alt for langt tilbage på banen, efter at den tidligere Esbjerg-spiller Jakob Poulsen havde bragt FCM på vinderkurs med målet til 2-1.

- Jeg synes, at Kian Hansen begår frispark mod mig, men der bliver også begået en forseelse ved forreste stolpe, så der er to fejl i den situation, mente Jeppe Højbjerg, som kaldte det fuldt fortjent, at Esbjerg endnu en gang fik fightet til uafgjort.

Vestjyderne, som mange på forhånd havde udnævnt til 'blind passager' i slutspillet, beviste atter en gang , at man kan mobilisere ekstra kræfter, når man har hjemmebanefordel.

FCM kom ellers straks i 2. halvleg på vinderkurs, da Frank Onyeka fik drejet bolden op i det ene hjørne, men Yuri Yakovenko udlignede 1-1, da FCM's Erik Sviatchenko fejlede, og Alexander Schulz slap markeringen af Esbjergs frontangriber.