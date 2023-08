Drama til det sidste: Nedturen fortsætter for Vejle

Med hiv og sving besejrede FC Midtjylland søndag Vejle Boldklub med 2-1 i fjerde runde af 3F Superligaen på Vejle Stadion.

Første halvleg var meget jævnbyrdig mellem de to hold, men efter pausen satte FCM tempoet op.

Offensivspillerne Aral Simsir og Franculino Djú bragte midtjyderne foran med 2-0 efter pausen, men en sen udvisning og reducering skabte stor spænding til sidst i opgøret.

Sejren betyder, at FCM vinder for første gang i tre kampe og nu ligger på tredjepladsen, mens Vejle fortsat indtager Superligaens sidsteplads uden et eneste point.

FC Midtjyllands Pablo Ortiz modtog i anden halvleg en udvisning, da han frarøvede Vejle en oplagt scoringsmulighed med hånden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Klodset straffespark

Efter blot otte minutter af kampen begik Vejle-stopper Stefan Velkov et klodset straffespark mod FCM-angriberen Cho Gue-sung.

Den sydkoreanske angriber fik selv lov til at sparke, men Vejle-målmand Nathan Trott gik til den rigtige side og nappede forsøget.

I første halvleg bølgede spillet frem og tilbage, og Vejle-angriberen German Onugkha var især i fokus, da han fik underkendt to mål for offside.

Fra starten af anden halvleg fik FCM sat sig på spillet og pressede Vejle-mandskabet i bund.

Det gav allerede pote fem minutter inde halvlegen, da FCM-kreatøren Aral Simsir på flotteste vis krøllede bolden op i det lange hjørne af Vejle-målet til 1-0.

Torskedum udvisning

Blot ti minutter senere sendte FCM-debutanten Franculino Djú bolden køligt ind i netmaskerne til 2-0.

Lidt under et kvarter før tid fik FCM-forsvarsspilleren Pablo Ortiz rødt kort efter en VAR-kendelse, fordi han frarøvede Vejle en oplagt scoringsmulighed med hånden.

Kort tid efter reducerede Vejle til 1-2, da German Onughka sendte bolden ind i FCM-målet.

Trods et hårdt Vejle-pres til sidst endte det dog uden yderligere scoringer.

