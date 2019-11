Dramatisk foryngelse: Rekordunge ulve

FC Midtjylland står som et seriøst bud på mesterskabet, selv om klubben har sagt farvel til masser af rutine og er blevet forynget markant over sommeren

Søger FC Midtjylland efter et vidnesbyrd om, at holdet 20 år efter fusionen bliver regnet blandt Superligaens absolutte sværvægtere, så leveres det denne sæson.

Ulvene bumler afsted med grimme sejre, mirakuløse comebacks og et forsvar så stærkt, at det med garanti havde holdt Dannevirke i 1864. Sæsonstarten har været så stærk, at førstepladsen også vil tilhøre FC Midtjylland, når mesterholdet FC København søndag aften har været forbi MCH Arena.

Smagsdommere rundt omkring begynder visse steder at gøre FC Midtjylland til snæver favorit til at tage guldet.

Ulvene er selv skyld i, at der er så stor tiltro til dem. Syv sæsoner i træk har FC Midtjylland været en faktor i efteråret. Syv sæsoner i træk har holdet overvintret i top tre.

Det er dog langt fra naturligt, at FC Midtjylland har fortsat stimen denne sæson.

Når ulvene træffer store beslutninger, sker det som regel til stor fanfare. Trompeterne har været tavse denne sommer, men det generationsskifte, der er sket i løbet af dette efterår, fortjener faktisk et trut eller tre.

FCM har holdt FCK stangen trods deres rekord-unge trup. Foto: Jens Dresling

De fleste havde i sommer nok blikket på Jakob Poulsens degradering fra kaptajn til uanvendelig reserve og overså, at FC Midtjylland for øjnene af os foryngede startopstillingen dramatisk, uden at pointhøsten i Superligaen blev påvirket negativt. Ulvene har barberet to år af gennemsnitsalderen i startopstillingen.

Foryngelsen har faktisk sendt FC Midtjylland på rekordkurs. Da ulvene i runde 13 høstede sæsonens tiende sejr, var de det yngste hold nogensinde til at gøre det så hurtigt. Det hører til sjældenhederne, at et hold med en gennemsnitsalder under 25 år i det hele taget når ti sejre i løbet af sæsonens første 20 kampe.

Emiliano Marcondes var gennem fem sæsoner i FC Nordsjælland med på et ungt hold, som slet ikke kunne matche FC Midtjyllands sejrsraseri, og det er ikke tilfældigt, mener han.

- Det, at folk er unge, giver en masse sult.

- Kulturen her er gennemsyret af vindermentalitet. Det handler om at vinde her. Det kommer fra trænerteamet. Selv til træning er sejren det vigtigste. Det slår hundrede procent igennem i kamp. Når vi kommer bagud i kampe, så bliver vi ved med at turde og bliver ikke nervøse for at tabe, siger han og ser ikke et paradoks i, at det unge hold bliver ved med at vinde.

- Jeg synes, vi har kvaliteterne til det. Vi har også været uheldige i nogle af kampene, at vi ikke har fået mere ud af det. Jeg føler, vi har været klart bedst i de kampe, som jeg har været med i. Der er vildt meget kvalitet, selv om der er mange unge.

- Det er kommet bag på mig, at mange af dem faktisk er så unge, for de optræder modent, siger han.

- Ståle Solbakken har været ude og sige, at vi havde været langt efter FCK, hvis det havde været os, der spillede Europa. Det er jeg lodret uenig i. Vi har mange spillere til at sidde udenfor, der er lige så gode, som dem der spiller. Den bredde kommer os til gode, mener Marcondes, som dog ser en faktor, der tæller i FCK’s favør i kapløbet.

- Jeg synes, vi er det bedste hold, men de har Parken, og det er aldrig til at vide, hvad der sker i Parken. Der er ting, der kun sker i Parken. I weekenden fik de to straffespark, der aldrig skulle være dømt, kommer det med et skuldertræk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Evander har taget over. Foto: Ritzau Scanpix/Henning Bagger

15 ÅR YNGRE

Jakob Poulsen, 36 år vs Evander, 21 år

Evander fik en stadigt større rolle i FC Midtjylland som seneste sæson skred frem. Jakob Poulsens betydning på dødbolde betød dog, at veteranen trods svigtende form blev betænkt med masser af minutter. Efter den kiksede guldjagt besluttede trænerteamet, at Jakob Poulsens æra i FC Midtjylland var ovre.

11 ÅR YNGRE

Marc Dal Hende, 29 år vs Nikolas Dyhr, 18 år

Den målfarlige angrebsback, Marc Dal Hende, var åben og ærlig om sine ambitioner om klubskifte. Drømmen kiksede, men FC Midtjylland fastholdt beslutningen om at satse på andre. Omstillingen til fireback-kæde har purunge Nikolas Dyhr udnyttet til et eksplosivt gennembrud

11 ÅR YNGRE

Tim Sparv, 32 år vs Frank Onyeka, 21 år

Finske Tim Sparv er skabt til den spillestil, som cheftræner Brian Priske benytter. Han er klubbens eneste midtbanespiller med fortrinsvis defensive forcer. Skader har kostet spilletid og åbnet døren for alsidige Frank Onyeka, der har fundet nye sider af sit talent og står midt i karrierens foreløbige klimaks.

Mikael Anderson har taget Heden med storm. Foto: Jens Dresling

5 ÅR YNGRE

Gustav Wikheim, 26 år vs Mikael Anderson, 21 år

Gustav Wikheim på sine bedste dage var noget ekstraordinært, men det interne hierarki haltede, når Evander også søgte rollen som kampafgørende, fordi begge også har brug for en del pauser. Mikael Anderson kommer med andre kvaliteter – og en velkommen tilbøjelighed til at være afgørende.

6 ÅR YNGRE

Kian Hansen, 30 år vs Emiliano Marcondes 24 år

En skæv foryngelse blev iværksat, da Kian Hansen blev sendt videre til FC Nordsjælland. Først gav det en mulighed til Rasmus Nicolaisen, men da cheftræner Brian Priske valgte at tage skridtet videre og ændre formation, åbnede det døren for lejesvenden Emiliano Marcondes længere fremme på banen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Marcondes har også været med til at forynge FCM-mandskabet. Foto: Ernst van Norde

UNGE SEJRSMASKINER

FC Midtjyllands unge ulvekobbel trodser logik med sin heftige pointhøst. Intet hold med så lav gennemsnitsalder har rundet ti sejre i en Superliga-sæson så tjept.

103 hold i Superligaens historie har rundet ti sejre inden for de første 22 runder. Blot ti af dem har haft en gennemsnitsalder under 25 år. Her er de ti hold listet efter hvor tjept de nåede ti sæsonsejre.

1 FC Midtjylland 2019/20 (gennemsnitsalder 24 år 273 dage) 13 runder

2 FC Midtjylland 2006/07 (24 år 21 dage) 16 runder

3 FC Nordsjælland 2017/18 (22 år 274 dage) 17 runder

4 Brøndby 2016/17 (24 år 157 dage) 18 runder

5 FC København 1993/94 (24 år 202 dage) 18 runder

6 AaB 2012/13 (24 år 163 dage) 18 runder

7 FC Midtjylland 2011/12 (24 år 256 dage) 20 runder

8 FC Midtjylland 2007/08 (24 år 150 dage) 21 runder

9 FC Nordsjælland 2006/07 (24 år 262 dage) 21 runder

10 FC Midtjylland 2008/09 (24 år 103 dage) 22 runder

Kilde: danskfodbold.com og Ekstra Bladet