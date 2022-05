Drømme-scoring sikrer FCM sejren

Randers FC var tæt på at skabe et stort comeback, der havde sendt dem i Europa-playoff, men Evander ødelagde drømmen med kanonfrispark

Det er 14 år siden, at publikum svømmede ind på græsset på MCH Arena og gav sin træner en afsked, så pompøs, at det er svært at huske noget tilsvarende i Superligaens historie.

Efter to sølvmedaljer og en bronze var det blevet tid for Erik Rasmussen at sige farvel.

Det skete med t-shirts med udtryk som 'husk at blære dig, mens du kan' og andre små lommefilosofiske guldkorn fra den afholdte medaljemager.

Som Erik Rasmussen stod omgivet af de jublende fans på græsset, så virkede til som om om ulvene havde nået noget nær det maksimale

Der var noget over oplevelsen på MCH Arena søndag eftermiddag, der fik tankerne til at vandre tilbage til Erik Rasmussens farvel i 2008.

Anden sæson i træk med sølv. Men samtidig også følelsen af dette var en skillevej.

Innovative Rasmus Ankersen er nu endegyldigt fortid, og klubejer Matthew Benham er så småt ved at udvande sit ejerskab.

Inde midt på banen var der afskedsblomster til Max Meyer, Vagner Love, samt to mand på korttidsaftaler - Anders Dreyer og David Ousted.

Internationale navne med karrierens bedste år bag sig - og så lidt lappeløsninger.

FC Midtjylland var aldrig kommet tæt på guldet denne sæson uden den korte aftale med Anders Dreyer.

Samtidig er strategien omkring akademiet sværere at få øje på. Blot Gustav Isaksen blandt starterne i denne sæsonens sidste paradeforestilling.

Okay Victor Bak fik debut i forbindelse med pausen og navnebror Victor Lind kom ind til sidst.

Men FC Midtjylland virker fanget af sin egen succes.

Det er kun mesterskaber og pokaler der tæller. Retningen dertil synes til gengælld under forandring.

Mads Hansen solgt. Nicolas Madsen solgt. Mikael Anderson solgt. Oscar Fraulo ønsker ikke at forlænge.

Da FC Midtjylland i 2016 mødte Manchester United var det relevant at tro på, at klubben både var i stand til at vinde noget samtidig med at talenterne strømmede ud af akademiet.

Ulvene lukkede sæsonen med en pligtsejr over Randers FC, hvor det faldt i øjnene, at de små vævre typer som Dreyer, Isaksen og Chilufya sammen med Evander har elimineret det tunge klassiske angrebsspil, som ulvene ellers har haft som et særkende.

At de på vejen hindrede Randers FC i at fuldende et comeback fra 0-2 til sejr, som havde sendt dem i Europa-playoff, det er et vidnesbyrd om, at der er bund i ulvene lige nu.

Med knapt 9000 tilskuere var fremmødet slet ikke tæt på udsolgt.

Der var heller ingen baneinvasion som tilbage i 2008.

Tværtimod blev de solafblegede røde sæder efter slutfløjtet hurtigt synlige alle andre steder end i fansektionen.

FC Midtjylland er tæt på at blive en klub hvor det eneste, der tæller, er at vinde.

Det interessante er, om den model er holdbar på sigt på disse kanter.