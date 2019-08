Drømmedebut!

Den nye FCM-cheftræner Brian Priske debuterede med sejr over læremesteren Glen Riddersholm efter en forrygende fodbold-opvisning

HADERSLEV (Ekstra Bladet): En ulasteligt klædt debuterende cheftræner Brian Priske - hvid skjorte og sorte bukser - kunne trække tilbage med en sejr over en af sine læremestre Glen Riddersholm.

Det var ganske fortjent, at FCM vandt med 2-0 blandt andet på en drømmetræffer af Evander.

Dermed bevarede midtjyderne positionen som førsteudfordrer til FCK.

Den nye mand i det varme sæde i FCM havde til første opgave som cheftræner opgivet at spille med et tre mands forsvar og var gået tilbage til en god gammel 4-4-2 opstilling.

Det var masser af muligheder til midtjyderne mod et hjemmeholdet, der havde bolden meget, men modsat gæsterne ikke skabte noget som helst.

Udover målene var FCM tæt på flere omgange.

Både før og efter pausen havde FCM en dobbeltchance.

Brian Priske og Glen Riddersholm hilser på hinanden inden kampen. Foto: Claus Fisker.

Efter godt et kvarter reddede Sebastian Mielitz fornemt Frank Onyekas forsøg helt oppe under overliggeren, hvorefter riposten røg til Awer Mabil, hvis skud ramte eller rettere blev reddet af Frank Onyeka.

Efter pausen diskede Sebastian Mielitz igen op med en stor redning i form af en fodparade, da Sory Kaba headede tæt på og riposten sparkede Evander flere meter over mål.

Senere headede en fri Sory Kaba så hårdt i jorden, at hovedstødet røg over mål.

De sommerklædte tilskuere i Haderslev var ikke tilfreds med dommer Peter Kjærsgaards fløjten i 1. halvleg.

Således underkendte dommeren et mål, da Patrick Banggaard efter klumpspil stod fri tæt på mål, men den tidligere FCM-spiller var ike off-side, fordi bolden kom fra gæsternes Tim Sparv.

Sejren var aldrig for alvor i fare for FC Midtjylland i Haderslev. Foto: Claus Fisker.

Sidstnævnte var også involveret, da FCM kom foran.

Den stærke finne vandt en hård duel med SønderjyskE's Eggert Jonsson, der blev liggende, mens FCM's Gustav Wikheim styrtede af sted for at slutte af med at drive gæk med SønderjyskE-forsvaret.

Legestuen sluttede med, at bolden blev lagt over i modsatte side, hvor Awer Mabil snød den vikarierende venstre back, Johan Absalonson og sparke gæsterne foran med 1-0.

Det var en ellers anonym Evander, som slog sejren fast med et tørt hug fra 25 meter, som Sebastian Mielitz ikke så, før bolden lå i nettet.

Udover en ny opstilling var det mest iøjnefaldende ved FCM's nye system, at forsvaret ikke forærede chancer væk, så Brian Priske fik en rolig første kamp i Superligaen.

Se eller gense Evander fordoble FCM's føring med smukt langskudsmål. Video: Discovery Networks Danmark.

