Drømmer om Europa-succes: Så vanskelig er vejen dertil

Vejen ud i Europa: De nykårede danske mestre kan glæde sig over lige nøjagtig at blive seedet i 2. kvalifikationsrunde til Champions League. Med bare en smule lodtrækningsheld har de fine muligheder for at nå gruppespillet i Europa League

Alle gode gange tre…

FC Midtjylland drømmer om Champions League og får muligheden for tredje gang, når kvalifikationen til de europæiske turneringer begynder i sensommeren.

Nationalt har FC Midtjylland haft stor succes de seneste sæsoner og hentet tre af de seneste seks mesterskaber.

Internationalt har den ambitiøse midtjyske klub endnu ikke knækket koden og har kun en gang været i et europæisk gruppespil.

Vejen til Champions League er brolagt med store forhindringer, men de nykårede mestre har med bare en smule lodtrækningsheld fine muligheder for at nå gruppespillet i Europa League.





Vigtige datoer 10. august: Lodtrækning til 2. CL-kvalifikationsrunde

25./26. august: 2. CL-kvalifikationsrunde

31. august: Lodtrækning til 3. CL-kvalifikationsrunde

1. september: Lodtrækning til 4. CL-kvalifikationsrunde (playoff)

15./16. september: 3. CL-kvalifikationsrunde

18. september: Lodtrækning til 4. EL-kvalifikationrunde (playoff)

22./23. september: 4. CL-kvalifikationsrunde (playoff) - kamp 1

29./30. september: 4. CL-kvalifikationsrunde (playoff) - kamp 2

1. oktober: Lodtrækning til Champions Leagues gruppespil

1. oktober: 4. EL-kvalifikationrunde (playoff)

2. oktober: Lodtrækning til Europa Leagues gruppespil Vis mere Luk

Som dansk mester træder Brian Priskes mandskab ind i 2. kvalifikationsrunde med en koefficient på 14.500. Det er den, der afgør, om holdet er seedet eller ej i kvalifikationen til Champions League.

FC Midtjylland er med i den såkaldte champions route, hvor over 40 klubber kæmper om bare fire billetter til det lukrative gruppespil.

Midtjyderne vil efter alt at dømme med nød og næppe opnå den vigtige seedning i 2. kvalifikationsrunde.

Som situationen er lige nu i de europæiske ligaer, rækker FCM's koefficient til en tiendeplads blandt de tyve klubber i 2. runde.

Hvis Young Boys slutter foran St. Gallen i Schweiz, vil FC Midtjylland blive skubbet en plads ned, men alligevel kunne blive seedet.

For hvis den kommende Champions League-vinder kvalificerer sig til næste sæsons Champions League via sin ligaplacering, vil Dinamo Zagreb først træde ind i 3. kvalrunde, og FC Midtjylland ryge blandt de seedede.

Kun hvis Napoli eller Lyon overraskende skulle vinde Champions League, vil den midtjyske seedning komme i fare.

I 2. kvalifikationsrunde vil modstanderen eksempelvis kunne blive Dundalk fra Irland, Vardar fra Makedonien eller Sūduva fra Litauen, forudsat at de klarer 1. kvalifikationsrunde.

Der er også risiko for at løbe ind i de rumænske mestre (Craiova eller Cluj), ungarske Ferencvaros eller St. Gallen, hvis de bliver schweiziske mestre.



Ingen stor europæisk historie 2001/02: Sporting (2-6) i 1. runde af UEFA Cup'en 2002/03: Anderlecht (1-6) i 2. runde af UEFA Cup'en 2005/06: CSKA Moskva (2-6) i 1. runde af UEFA Cup'en 2007/08: Lokomotiv Moskva (1-5) i 1. runde af UEFA Cup'en 2008/09: Manchester City (3-5 *) i 2. kvalfikationsrunde af UEFA Cup'en 2011/12: Vitória de Guimarães (1-2) i 3. kvalifikationsrunde af Europa League 2012/13: Young Boys (2-3) i playoff-runden til Europa League 2014/15: Panathinaikos (2-6) i playoff-runden til Europa League 2015/16: Manchester United (3-6) i 1/16-finalen i Europa League ** 2016/17: Osmanlispor (0-3) i playoff-runden til Europa League 2017/18: Apollon Limasson (3-4) i playoff-runden til Europa League 2018/19: Malmö FF (2-4) i i playoff-runden til Europa League *** 2019/20: Rangers (3-7) i 3. kvalifikationsrunde til Europa League * Efter straffesparkskonkurrence. De to kampe endte samlet 1-1 ** I Champions League-kvalen tabte FCM til APOEL (1-2), inden de sendte Southampton ud i playoff-runden (2-1) og gik videre fra gruppen *** I Champions League-kvalen tabte FCM til Astana (1-2) i anden runde Vis mere Luk

I 3. kvalifikationsrunde begynder balladen for alvor. Som 2. runde afvikles den også kun over én knald eller fald-kamp.

FC Midtjylland vil ikke været seedet og kan møde flere grimme hold.

Olympiakos, Celtic, Dinamo Zagreb, Astana, Ludogorets og Røde Stjerne vil formentlig være de mulige modstandere.

Her handler det om at krydse fingre for at få hjemmebane, når der trækkes lod.

På papiret vil Astana være at foretrække, men de sendte FC Midtjylland ud af Champions League-kvalen for to år siden.

Endnu værre bliver det, hvis de danske mestre skulle overleve 3. runde. I den såkaldte playoff-runde ligger Red Bull Salzburg, Olympiakos, Celtic og Dinamo Zagreb til at snuppe seedningerne.

Vinder Napoli eller Lyon Champions League, vil FC Midtjylland også kunne risikere at møde Ajax på tærsklen til Champions Leagues gruppespil. Her spilles både hjemme og ude.

Det helt afgørende for Ulvene er at holde sin seedning og overleve 2. kvalifikationsrunde. For selvom det skulle blive et farvel i runden efter, har de gode muligheder for at nå Europa Leagues gruppespil.

Taberne i 3. kvalifikationsrunde ryger direkte over i en playoff-runde til Europa League, og her vil FC Midtjylland være seedet i en knald eller fald-kamp.

Modstanderen vil blive et af de mesterhold, der er røget ud i en tidligere kvalifikationsrunde.

Det kunne være Slovan Bratislava, Omonia Nicosia eller et af de hold, som FC Midtjylland kunne møde allerede i 2. kvalifikationsrunde.

Otte mestre kommer i Europa League ad den vej og får selskab af de fire mestre, der taber playoff-runden til Champions League.

I alt 16 mesterhold fra kvalifikationen vil nå gruppespillet i enten Champions League eller Europa League, så det vil være en skuffelse, hvis den Champions League-drømmende direktør Claus Steinlein endnu en gang skal tale om europæiske lærepenge frem for at juble over en kvalifikation.