Duelund glæder sig til at træne med idolet

Med vuvuzelaernes monotone brægen i baggrund står Jon Dahl Tomasson med anførerbindet om armen og håret ned i panden klar til at sparke Danmark ind i kampen igen. Landsholdet er bagud 2-0 til Japan under VM i Sydkorea, men med ti minutter tilbage kan kaptajnen genskabe spændingen ved at reducere på sit straffespark.

Tomasson tager fem skridt hen til bolden og sparker forholdsvis hårdt, men ikke særlig yderligt, til sin egen venstre side. Den japansk målmand gætter rigtigt og redder det dårlige forsøg. Men returbolden lander midt i det lille felt, hvor Tomasson er første mand til at nå frem, og denne gang svigter den berømte inderside ikke.

Danmarks nummer 9 vipper bolden i mål og må hoppe for at undgå kollision med keeperen. I samme øjeblik skriver han historie, for med 52 landsholdsmål tangerer han Poul "Tist" Nielsens rekord.

Målet er dog også skyld i, at han aldrig kommer til at score igen i rødt og hvidt. For Jon Dahl Tomasson pådrager sig en skade i det baglår, der har drillet ham så ofte, og han må humpe tilbage til midten.

Hjemme i Danmark sidder 13-årige Mikkel Duelund og ser med. I dag mindes han episoden med et grin.

- Jeg glemmer aldrig i Sydafrika, hvor han sparkede straffe og fik en fiber i samme øjeblik og så scorer bagefter. Det var et legendarisk øjeblik. Han er lidt en levende legende, hvis du spørger mig, siger FC Midtjylland-spilleren til tipsbladet.dk.

Mikkel Duelund i aktion mod AaB. Foto: René Schütze

Når Duelund den 6. januar tager med på U21- og ligalandsholdets træningstur til Abu Dhabi, får han mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med Jon Dahl Tomasson. Som assistent for A-landsholdet skal han med for at træne spillerne, og det ser Duelund frem til.

Han er vokset op i en tid, hvor Tomasson var topscorer og anfører for Danmark og derfor et naturligt landsholdsidol for den fodboldglade knægt fra Aarhus.

- Jon Dahl står bare meget klart for mig fra det landshold, der spillede, da jeg var helt lille. Det første landshold, som jeg kan huske, var Jon Dahl stor hovedperson på. Der var han jo angriber. Alle syntes, at de offensive spillere var seje, da de var små, ellers lyver de. Og der var Jon Dahl ligesom ham, der trådte frem, siger Duelund.

Mikkel Duelund har prøvet at spille under tidligere topspillere før, da han har haft både Jan Michaelsen og Bent "Turbo" Christensen på U-landsholdene, men det hører alligevel til sjældenhederne, at han får et tidligere idol som træner.

Hans cheftrænere i FC Midtjylland har ikke ligefrem været blandt dem, han så op til.

-Glen (Riddersholm, red.) har jo ikke haft nogen nævneværdig karriere, og nu har jeg også set ham lege lidt med en bold, når vi har trænet, og det var ikke noget kønt syn, smågriner Duelund.

Heller ikke Jess Thorup, der stoppede sin karriere i 2006 og spillede for hold som OB, Uerdingen, Wacker Tirol, Esbjerg fB og HamKam, var et idol.

- Jess kan lidt, men er trods alt fra en generation, som jeg ikke helt kan huske. Ikke et ondt ord om Jess, og jeg siger ikke, han er gammel eller noget som helst, men jeg kan bare ikke huske Jess spille fodbold. Men jeg kan da se på hans cv, at han har haft en rigtig fin karriere.

- Så det bliver specielt, og det bliver fedt. Jon Dahl og Åge (Hareide, red.) var med, da vi var med U21-landsholdet i Dubai, men de var bare med for at kigge. Det bliver fedt at prøve at blive coachet og vende nogle vinkler med dem, i stedet for at de bare står og kigger, siger Mikkel Duelund.

