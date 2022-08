Dumper skandalebane: Uegnet til fodbold

FC Midtjylland lægger sig fladt ned og erkender, at græsset på MCH Arena var uegnet til fodbold efter nederlaget til AGF

- Vi ønsker ikke at hænge nogen ud, men vi havde regnet med, at have en bane, der kunne spilles fodbold på, sagde marketingdirektør Preben Rokkjær efter sidste fløjt i lørdagskampen.

Efter afviklingen af heste-VM på MCH Arena var banen blevet hastet klar. Nyanlagt bare halvandet døgn før kickoff. Det var slet ikke nok.

Bare fem minutter inde i kampen opstod det første store hul.

- Banen så fin ud i går, men når vi kigger på det nu, så var det jo tydeligt, at banen ikke havde fået mulighed for at tage ordentligt fat, sagde Preben Rokkjær.

AGF-træner Uwe Rösler roste FC Midtjylland for en stærk første halvleg, men var skånselsløs i sin kritik af banen.

- I min tid i Düsseldorf har jeg oplevet, at banen blev lagt om tre-fire gange, og jeg har aldrig oplevet det her. Den bane var farlig for spillerne, sagde han.

FC Midtjylland overvejer nu, om det er nok at vente to uger før næste hjemmekamp, eller der er behov for at øre yderligere for at gøre banen bedre.

- Vi skal lige have en snak om det. Jeg ved ikke på stående fod om det er muligt at gøre noget på to uger, sagde Preben Rokkjær.

FC Midtjylland skal efter planen forvandle græstæppet til en hybridbane i forbindelse med landskamppausen om en måned.

