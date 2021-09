Dybe panderynker før Europa League-premiere

Landskamppausen har efterladt FC Midtjylland med dybe panderynker.

Jonas Lössl røg nemlig tidligt hjem fra landsholdslejren med en skade. Den skade kostede fredag aften kampen mod FC Nordsjælland.

I stedet var det det store målmandstalent, Elías Ólafsson, der tog pladsen mellem stængerne.

Og islændingen kan allerede nu forberede sig på, at han også får tjansen, når Europa League indledes torsdag mod Ludogorets på MCH Arena.

- Jeg tror ikke, Lössl er med mod Ludogorets. Det er for tidligt.

- Lad os se, om det kan lykkes at få ham med i Parken mod FC København, siger cheftræner Bo Henriksen, som beskriver bekymringen omkring førstekeeperen således:

- Han skannes konstant, smiler han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Bo Henriksen må sandsynligvis undvære sit førstevalg i buret. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jonas Lössl ønsker ikke selv at snakke om sin skade, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer det sig om en rygskade, som foreløbig har kostet ni dage, og pausen ser i bedste fald ud til at blive på et par uger.

Målmandsposten er ikke eneste position, der giver anledning til bekymring inden entréen i Europa League.

Paulinho var ude fredag aften med mavesygdom, og klubben krydser fingre for at det ikke dræner for mange kræfter at komme over det - eller har bredt sig til andre i truppen.

Paulinho kæmper med sygdom. Foto: Lars Poulsen

Sidste efterår sænkede Junior Brumado bulgarerne på vejen mod Champions League, men mod FC Nordsjælland var han bestemt ikke blandt Bo Henriksens favoritter.

Det bliver bare ikke dyrt indkøbte Marrony, der kommer til at blive løsningen, hvis Junior Brumado skal en tur på bænken. Brasilianeren mangler en del rent fysisk, og han kan i bedste fald bruges 15-20 minutter fra bænken.

Til gengæld presser Jens-Lys Cajuste sig på til starteren mod Ludogorets efter svenskeren leverede et overbevisende indhop mod FC Nordsjælland og viste det overblik, som kometen Raphael Nwadike havde svært ved at finde på aftenen.