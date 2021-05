Dybt skuffet: - Vi leder efter forklaringen

Claus Steinlein er ekstremt skuffet over sølvmedaljerne, og FC Midtjylland forventer at være på toppen igen næste sæson

Normalt er han rap i replikken og høj i hatten, men mandag aften var der ikke meget hurtigbrille over Claus Steinlein.

FCM-direktøren var afmålt, men humøret fejlede ikke noget som sådan. Det var trods alt ikke noget chok, at FC Nordsjælland ikke kunne tage point fra Brøndby.

- Jeg nåede lige at få lidt kriller i maven i 20 minutter, da vi lå på førstepladsen i livetabellen. Men hatten af for Brøndby. Det var et fortjent mesterskab, og det er enormt flot, hvad CV og Niels Frederiksen har bygget op i Brøndby, lød det fra Claus Steinlein, der både var afklaret og kontant i samme moment.

- Det er ekstremt skuffende, at vi står her med sølvmedaljer. Det skal vi gøre bedre næste sæson. Men det er også fint at have den følelse i FC Midtjylland, at vi er skuffede at stå med sølvmedaljer.

- Er det en fiasko, at I har tabt guldet her i foråret?

- Ej, det har trods alt ikke været en fiasko-sæson, når vi har været i Champions League. Det er klart, at det er ekstremt skuffende, at vi ikke genvandt guldet, og jeg vil da godt kalde det ekstremt, ekstremt skuffende, hvis det kan hjælpe noget, lød det fra Claus Steinlein, som man altså aldrig kan pille kækheden helt ud af...

Der var ikke megen glæde at spore i Herning over sølvmedaljerne. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad der gik galt i FC Midtjylland dette forår.

Efteråret, med Champions League-gruppespillet, blev veloverstået, og de fleste eksperter pegede på, at FCM ville høste guldet sikkert i foråret.

- Jeg kan desværre ikke give dig forklaringen, for vi leder også selv efter den.

- Vi har været alt for svingende i foråret. Vi har haft fantastiske kampe og elendige kampe. Det er noget af det, som vi skal evaluere på i sommer, og så skal vi finde en til to procent mere til næste sæson. Ikke i alt, men flere steder.

Skuffelsen lyste ud af FCM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har tidligere kunne beskrive, hvordan den interne splid truer i klubben. Blandt andet Brian Priskes håndtering af Pione Sisto har vakt undren i truppen, ligesom spillere som Sory Kaba og Awer Mabil ikke ligefrem har bidraget til lejrbålsstemning.

Claus Steinlein mener ikke, der er alarmklokker, der ringer, men der kommer til at ske udskiftninger i FCM-truppen denne sommer.

- Vi har hentet spillere med ekstrem vindervilje, og samtidig holder vi fast i vores værdier som familieklub. Det er noget, vi skal blive endnu bedre til at balancere, men det er på ingen måde noget, som har kostet i foråret.

- Det er et skridt, vi har været nødt til at tage, hvis vi skal blive ved med at rykke os som klub, og vi skal stadig bygge på.

- Der kommer til at ske en udskiftning i vores trup. Der er spillere, som har fortjent at komme videre i karrieren, og hvis buddene er gode nok, så skal de have lov. Men vi går efter at forstærke os, så vi bliver endnu mere konkurrencedygtige til den kommende sæson, lød løftet fra Claus Steinlein.