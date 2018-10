Effektive FCM vipper FCK af førstepladsen

FC Midtjylland vandt uden at anstrenge sig vildt og voldsomt over Vendsyssel, og ulvene rykker igen øverst i Superliga-tabellen

HERNING (Ekstra Bladet): De danske mestre fra FC Midtjylland går på landskampspause som Superligaens tophold. Det stod klart, efter ulvene leverede en gennemført professionel indsats og stensikkert slog Vendsyssel med 3-0.

Særligt Awer Mabil fortsatte med at skinne igennem med sine finurlige driblinger og gode blik for medspillerne på kanten, ligesom Paul Onuachu tog et nyt skridt i sin efterårs-genrejsning med endnu en scoring.

Oprykkerne leverede ellers en helstøbt indledning på kampen, og midtjyderne havde mere end svært ved at trænge igennem den nordjyske betondefensiv. Faktisk skulle der gå 23 minutter før, Gustav Wikheim fik første tilbud, der blev klaret af Nicolai Flø.

Gæsterne var endda tæt på at komme i front efter en kæmpe fejl af Kian Hansen, der som en anden serie-spiller en søndag formiddag fejlbedømte en hoppende bold. Så var lynhurtige Seyi Adekoya mand mod mand med Alexander Scholz, der blev tørret, inden Jesper Hansen måtte trække en fodparade frem.

Mestrene sad solidt på boldbesiddelsen, og derfor var det ikke noget stort chok, da FCM kom foran efter en halv time. Slet ikke når man så på målets opbygning, der bestod af broderier på midten, et indlæg fra kanten af Awer Mabil og en hovedstødsscoring af Paul Onuachu. Altså første side af ulvenes fodbold-ABC.

Et par minutter inden pausen fordoblede ulvene føringen på endnu en FCM-classic. Side to i ABC’en om man vil. Kian Hansen tyrede et langt indkast i det lille felt, hvor Søren Henriksen var uheldig at snitte kuglen i kassen i hård kamp med Paul Onuachu.

Så var det allerede game over for Vendsyssel. Også fordi, midtjyderne havde en velspillende Jesper Hansen i målet. Sekunder inden pausefløjtet hev keeperen en klasseredning ud af ærmet på en knastør afslutning fra Emmanuel Ogude langs græstæppet.

Anden halvleg foregik i herningensisk cruise control, og de tre point var aldrig i fare.

De midtjyske fans endda en kæmpe jubeloplevelse i kampens afslutning, da Rilwan Hassen fik Superliga-comeback efter en drilsk lårskade, der har holdt ham ude siden januar. Hassan fik tilmed lov til at lukke festen i Herning med et sit første Superliga-mål i over et år.

